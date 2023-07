Für Radsport-Fans ist der Juli die beste Zeit des Jahres! Seit dem 1. Juli läuft die Tour de France, die berühmteste Landes-Rundfahrt der Welt.

In diesem Jahr gehen 176 Radsportler aus 22 Teams an den Start. ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Fahrer, die Etappen und die Live-Übertragungen zur Tour de France.

Tour de France 2023 live: Daten zur 18. Etappe (20. Juli 2023)

Etappenstart: 13:05 Uhr

Startort: Moûtiers

Zielort: Bourg-en-Bresse

Länge: 184,9 Kilometer

voraussichtliches Ende: 17:30 Uhr

maximale Bergpunkte: 2

maximale Sprintpunkte: 70

+++ Update Königsetappe, 17:30 Uhr: Zimmermann vor Pogacar im Ziel +++

Ganz starke Leistung von Georg Zimmermann, der knapp sechs Minuten hinter Felix Gall ins Ziel kommt. Währenddessen quält Tadej Pogacar sich noch den Schlussanstieg herauf. Am Schluss hat der Slowene über sieben Minuten Rückstand auf den Tagessieger und mehr als fünf Minuten auf Vingegaard. Dadurch liegt der Slowene in der Gesamtwertung 7:35 Minuten hinter dem Dänen. Was für eine Überraschung im Kampf um das Gelbe Trikot.

Ein gebrauchter Tag auch für Jai Hindley, den Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe. Der Australier verliert zwei Plätze in der Gesamtwertung und liegt nun direkt vor dem Tagessieger Gall auf Rang sieben.

+++ Update Königsetappe, 17:28 Uhr: Vingegaard Vierter +++

Für Jonas Vingegaard reicht es zumindest auf dieser Etappe nicht fürs Podium. Der Däne wird doch noch von Pello Bilbao abgehängt. Fünfter wird der Franzose David Gaudu.

+++ Update Königsetappe, 17:24 Uhr: Tagessieg für Gall +++

Der Österreicher überwindet auch die finale Rampe trotz einer 17-prozentigen Steigung. Yates kommt mit 34 Sekunden Rückstand ins Ziel. Vingegaard dürfte gleich folgen.

+++ Update Königsetappe, 17:23 Uhr: Gall vor Tagessieg +++

Felix Gall hat mit 20 Sekunden Vorsprung nur noch 500 Meter zu fahren. Das dürfte reichen. Tadej Pogacar liegt indes über fünf Minuten hinter Vingegaard.

+++ Update Königsetappe, 17:20 Uhr: Yates kurz vor Zusammenschluss mit Gall +++

2,5 Kilometer vor dem Ziel liegt Simon Yates nur noch knapp 15 Sekunden hinter dem Führenden, Felix Gall. Der Österreicher wird um den Tagessieg kämpfen müssen.

+++ Update Königsetappe, 17:17 Uhr: Vingegaard fliegt den Berg hoch +++

Erneut ein unfassbares Rennen von Jones Vingegaard. Der Mann in Gelb schließt zu David Gaudu und Pello Bilbao auf, die zwischenzeitlich knapp 1,5 Minuten vor ihm gelegen hatten. Keldermann hat bereits rausgenommen. Vingegaard setzt sich sofort an die Spitze der kleinen Gruppe. Geht da noch was in Richtung Tagessieg?

+++ Update Königsetappe, 17:10 Uhr: Wieder Probleme mit Motorrad +++

Nachdem Tadej Pogacar am Samstag einen unfairen Nachteil durch ein Kameramotorrad bekommen hatte, ist jetzt Vingegaard betroffen. An einer besonders engen und steilen Stelle scheint eines der Fahrzeuge liegen geblieben zu sein, sodass ein Stau aus Vehikeln entsteht. Vingegaard und Keldermann können sich gerade so daran vorbei quetschen und wieder beschleunigen. Da dürfte die Tour-Leitung drei Kreuze schlagen, dass es hier nicht mehr um den Gesamtsieg geht, denn Pogacar hat inzwischen fast vier Minuten Rückstand.

+++ Update Königsetappe, 17:07 Uhr: Funkspruch von UAE an Majka +++

Ein Funkspruch von UAE gibt einen Einblick in das Seelenleben von Tadej Pogacar. "Ich bin tot. Rafal [Majka] geh auf den dritten Platz", kommt über das Team Radio. Allerdings wird Majka, der eine halbe Minute hinter Felix Gall an der Spitze liegt plötzlich von Simon Yates distanziert, der noch bei ihm war. Ein bitterer Tag für UAE.

+++ Update Königsetappe, 17:05 Uhr: Nächste Machtdemonstration von Vingegaard +++

Der Vorsprung von Jonas Vingegaard auf Tadej Pogacar beträgt inzwischen mehr als 2,5 Minuten. Der Däne fährt dabei alleine und schließt inzwischen jetzt zu seinem Teamkollegen Wilco Keldermann auf, der noch einmal Tempo machen dürfte. Pogacar hängt unterdessen am Hinterrad seines Teamkameraden Marc Soler und verliert Sekunde um Sekunde.

+++ Update Königsetappe, 16:59 Uhr: Bereitet Jumbo-Visma eine Attacke vor? +++

Wilco Keldermann lässt sich plötzlich auf der Spitzengruppe zurückfallen. Ein Zeichen dafür, dass Jonas Vingegaard und Jumbo-Visma noch eine weitere Attacke planen? Der Vorsprung auf Pogacar wächst jetzt schon Meter um Meter.

+++ Update Königsetappe, 16:56 Uhr: Gall greift an - Pogacar distanziert +++

Während Pogacar bereits über 30 Sekunden Rückstand auf das Gelbe Trikot hat, greift der Österreicher Felix Gall plötzlich aus der Spitzengruppe heraus an. Der Fahrer von AG2R Citroen kämpft neben dem Tagessieg auch um eine Top-10-Platzierung.

+++ Update Königsetappe, 16:49 Uhr: Pogacar hinten raus +++

Ist die Tour jetzt entschieden? Tadej Pogacar fällt plötzlich aus der Gruppe um das Gelbe Trikot heraus. Sofort übernehmen Sepp Kuss und Jonas Vingegaard die Führung der Gruppe und drücken aufs Tempo. Dem fällt auch der Franzose Guillaume Martin zum Opfer, der allerdings noch weiter vorne als Pogacar liegt. Dagegen kann der Augsburger Georg Zimmermann beim Vingegaard bleiben.

+++ Update Königsetappe, 16:46 Uhr: Vingegaard verliert Helfer +++

Jetzt hat Vingegaard nur noch Sepp Kuss bei sich, denn Dylan van Baarle kann dem Tempo von Castroviejo nicht mehr folgen. In der Führungsgruppe warten allerdings noch Wilco Keldermann und Tiesj Benoot auf ihren Kapitän.

+++ Update Königsetappe, 16:29 Uhr: Abstände bleiben konstant +++

Aktuell führt Jonathan Castroviejo von den Ineos Grenadiers die Gruppe um das Gelbe Trikot an. Der Rückstand auf die Spitzengruppe bleibt aber weiterhin konstant bei knapp 2,5 Minuten.

+++ Update Königsetappe, 16:10 Uhr: 30 Kilometer noch bis zum Ziel +++

Der Aufstieg geht weiter, AG2R-Citroën macht ordentlich Tempo und reduziert dadurch die Spitzengruppe. Alaphilippe, Mühlberger, Champoussin und Uran haben Probleme.

+++ Update Königsetappe, 16:03 Uhr: Das Feld rückt näher zusammen +++

Nils Politt macht im Hauptfeld Tempo, die Lücke wird kleiner.

+++ Update Königsetappe, 15:58 Uhr: Ein Souvenir auf dem Gipfel +++

Auf dem Gipfel des Col le la Loze wird das Souvenir Henri Desgrange an den Führenden vergeben. Wer zuerst den höchsten Punkt der Tour erreicht, erhält 5.000 Euro für die Mannschaftskasse.

+++ Update Königsetappe, 15:50 Uhr: Der Col de la Loze wartet +++

So langsam rückt der der Col de la Loze ins Blickfeld, einer der schwersten Berge der gesamten Tour. Ganze 28,1 Kilometer geht es bergauf, mit teilweise beachtlichen Steigungen.

+++ Update Königsetappe, 15:39 Uhr: Die ersten Fahrer stürzen sich ins Tal +++

Der Kolumbianer Egan Bernal stürzt in Kurve und ist angeschlagen. Glücklicherweise steht er schnell wieder auf und fährt weiter. Aber er hat offentsichtlich Schmerzen, vermutlich Prellungen und Schürfwunden.

+++ Update Königsetappe, 15:33 Uhr: Der nächste Anstieg +++

Eine Ausreißergruppe kämpft sich derzeit den dritten von vier Bergen auf der heutigen Etappe hoch. Die Gruppe um Vingegaard liegt knapp drei Minuten dahinter.

+++ Update Königsetappe, 15:19 Uhr: Hitzeschlacht in den Bergen +++

Etwas mehr als die Hälfte der Königsetappe der diesjährigen Tour de France ist absolviert, die Fahrer rollen bei heißen Temperaturen durch die Berge. Die heutige 17. Etappe ist die wohl letzte Chance für Tadej Pogacar, den Führenden Jonas Vingegaard noch zu attackieren. Pogacar ist vorhin gestürzt, konnte seine Fahrt aber problemlos fortsetzen.

Tour de France 2023 live: Daten zur 17. Etappe (19. Juli 2023)

Etappenstart: 12:20 Uhr

Startort: Saint-Gervais Mont-Blanc

Zielort: Courchevel

Länge: 165,7 Kilometer

voraussichtliches Ende: 17:05 Uhr

maximale Bergpunkte: 65

maximale Sprintpunkte: 40

+++ Update Einzel-Zeitfahren, 17:38 Uhr: Etappe beendet +++

Ein fulminantes Einzel-Zeitfahren geht zu Ende. Der Tagessieg geht an Jonas Vingegaard vom Team Jumbo-Visma , der damit auch seine Führung in der Gesamtwertung ausbaut. Das Podium komplettieren Tadej Pogacar von UAE Team Emirates mit einem Rückstand von 1:38 Minuten auf Rang zwei und Vingegaards Teamkollegen Wout van Aert, der 2:51 Minuten hinter dem Sieger landet.

In der Gesamtwertung führt Vingegaard nun mit einer Minute und 48 Sekunden vor Pogacar. Dessen Teamkollege Adam Yates folgt auf dem dritten Platz mit einem Rückstand von 8:52 Minuten, der den bisherigen Drittplatzierten Carlos Rodriguez Cano von den Ineos Grenadiers überholt (+08:57). Den fünften Rang hat weiter Jai Hindley von der deutschen Mannschaft Bora-hansgrohe inne, der heute weitere wertvolle Sekunden auf den dritten Platz verloren hat und sich nun 11:15 Minuten hinter dem gelben Trikot befindet.

Bester deutscher Fahrer des heutigen Tages ist Nikias Arndt von Bahrain Victorious, der am Schluss vier Minuten und 43 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger hat. Emanuel Buchmann auf dem 15. Rang ist dagegen weiterhin der bestplatzierte Deutsche in der Gesamtwertung.

Tour de France 2023 live: Daten zur 16. Etappe (Einzel-Zeitfahren, 18. Juli 2023)

Start erster Fahrer: 13:05 Uhr in Passy

Start letzter Fahrer: 17:00 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:30 Uhr in Combloux

Länge: 22 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: 20

Maximale Bergpunkte: 5

Die Startzeiten der Top-5-Fahrer bei der 16. Etappe:

16:52 Uhr: Jai Hindley (Bora-hansgrohe)

16:54 Uhr: Adam Yates (UAE Team Emirates)

16:56 Uhr: Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers)

16:58 Uhr: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

17:00 Uhr: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Der deutsche Rad-Profi Emanuel Buchmann vom Team Bora-Hansgrohe geht um 16:32 Uhr auf die Strecke.

Tour de France 2023 heute live: Wer führt die Wertungen an?

Aktuell ist der Däne Jonas Vingegaard der Gesamtführende, er hat nach der 16. Etappe eine Minute und 48 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Tadej Pogacar. In der Sprint-Wertung ist der Belgier Jasper Philipsen mit 323 Punkten eine Klasse für sich. In der Bergwertung liegt der Italiener Giulio Ciccone mit 63 Punkten ganz vorne, gefolgt von dem US-Amerikaner Neilson Powless mit 58 Punkten. Auf Platz 3 liegt der Gesamtführende Vingegaard mit 57 Punkten.

Tour de France 2023 heute live: Wo und wann beginnt der Radsport-Klassiker?

Die Tour de France wird in jedem Jahr in einer anderen Stadt gestartet. 2023 geht der Radsport-Klassiker am 1. Juli im spanischen Bilbao los und endet am 23. Juli traditionell auf dem Champs-Elysees in der französischen Hauptstadt Paris. Bereits 1992 begann die Tour de France in Bilbao. 2024 wird der Rad-Klassiker im italienischen Florenz beginnen.

Tour de France 2023 live: Wie viele Etappen werden gefahren?

Bei der Tour de France 2023 stehen 21 Etappen auf dem Programm. Die Gesamtstrecke beträgt 3410,5 Kilometer. Gleich am zweiten Tag steht die mit 209 Kilometern längste Etappe der Tour de France 2023 auf dem Programm. Diese führt die Fahrer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian.

Tour de France 2023 heute live: Wer ist der Titelverteidiger?

Im Jahr 2022 sicherte sich der Däne Jonas Vingegaard vom Team Jumbo - Visma den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der damals 25-Jährige triumphierte in Paris vor dem Slowenen Tadej Pogacar und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. Vingegaard ist nach Bjarne Riis überhaupt erst der zweite Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Erfolgreichster Deutscher im Gesamt-Klassement war Georg Zimmermann (Intermache Circus Wanty) auf Platz 42.

Tour de France 2023 live: Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Bei der Tour de France kommen sieben der 176 Fahrer aus Deutschland. Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen für das deutsche Team Bora-hansgrohe an den Start, Phil Bauhaus und Nikias Arndt fahren den Radsport-Klassiker beim Team Bahrain Victorious.

Simon Geschke tritt bei der Tour de France als Teil des französischen Teams Cofidis an. Der im Vorjahr erfolgreichste Deutsche Georg Zimmermann ist im Tour-Team von Intermarche Circus Wanty dabei, John Degenkolb fährt für das Team DSM.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Free-TV übertragen?

Ja, in Deutschland überträgt der Sender Eurosport 1 alle 21 Etappen der Tour de France live. Auch die ARD überträgt die Tour de France live.

Tour de France 2023 heute live: Wird der Radsport-Klassiker im Livestream übertragen?

Ja, die Tour de France kann man in Deutschland auch kostenlos im Livestream der ARD-Sportschau mitverfolgen. Zudem bietet DAZN jede Etappe der Tour im kostenpflichtigen Livestream an, ebenso discovery+.

Tour de France 2023 live: Gibt es einen Liveticker?

Auf ran.de findet ihr zu jeder Etappe der Tour de France 2023 einen entsprechenden Liveticker sowie Informationen zu den Ergebnissen und Gesamtständen.