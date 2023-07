Tour de France 20. Etappe

+++ Update, 17:25 Uhr: Buchmann verliert mehr als sieben Minuten +++

Als bester der noch fünf verbliebenen Deutschen kommt Emanuel Buchmann als Etappen-31. ins Ziel. Der Ravensburger verliert 7:26 Minuten auf den Etappensieger. Damit sollte er die Tour auf Platz 21 beenden - das wäre sein drittbestes Karriere-Ergebnis nach Platz 15 im Jahr 2017 und Platz vier im Jahr 2019. Schon 2016 war Buchmann als 21. der Gesamtwertung in Paris angekommen.

+++ Update, 17:16 Uhr: Lokalmatador Pinot landet in den Top Ten +++

Thibaut Pinot verpasst zwar den ganz großen Coup, kommt aber gemeinsam mit Warren Barguil und Pello Bilbao ins Ziel und wird Etappensiebter.

In der nächsten Gruppe ist auch Jai Hindley, der damit Gesamtplatz sieben absichert. Knapp dahinter kommt Carlos Rodriguez ins Ziel, der seinen vierten Platz noch an Simon Yates verliert.

+++ Update, 17:11 Uhr: Pogacar gewinnt die Etappe im Sprint +++

Adam Yates fährt seinem Kapitän den Sprint an, doch dann eröffnet Jonas Vingegaard den Kampf um den Etappensieg auf der Zielgeraden. Tagej Pogacar zeigt sich aber deutlich endschneller und holt seinen zweiten Erfolg bei dieser Tour und den elften in seiner Karriere. Auch Felix Gall kommt noch am Mann im Gelben Trikot vorbei und wird starker Zweiter.

Adam Yates wird am Ende Fünfter und sichert sich im Gesamtklassement den Bronzerang.

+++ Update, 17:07 Uhr: Yates-Brüder schließen zur Spitze auf +++

Rund fünf Kilometer vor dem Ziel vergrößert sich die Spitzengruppe. Adam und Simon Yates kommen an Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Felix Gall heran. Damit sind das die fünf Siegkandidaten für diesen Tag.

+++ Update, 17:00 Uhr: Gall holt sich die letzte Bergwertung des Tages +++

Weil sich das Spitzentrio etwas belauert, kommen Adam und Simon Yates bis auf elf Sekunden heran. Die Bergwertung auf dem Col du Platzerwasel sichert sich Felix Gall vor Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar.

Derweil wird die Aufgabe von Victor Lafay vermeldet. Der Franzose von Cofidis hatte die 2. Etappe auf bravouröser Art gewonnen und damals auch alle Experten verblüfft.

+++ Update, 16:56 Uhr: Yates-Zwillinge wieder zusammen +++

Adam Yates hat zu seinem Zwillingsbruder Simon aufgeschlossen. Die beiden Briten liegen etwa 20 Sekunden hinter dem Spitzentrio aus Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Felix Gall. Hinter den Yates-Zwillingern kämpfen die beiden ehemaligen Ausreißer Warren Barguil und Thibaut Pinot. Carlos Rodriguez wird von Thomas Pidcock hochgezogen, bei dem Ineos-Duo befindet sich auch Jai Hindley.

+++ Update, 16:48 Uhr: Vingegaard und Pogacar schließen auf +++

Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Felix Gall schließen auf zu Thibaut Pinot, Warren Barguil und Thomas Pidcock. Pinot wird zwar als aktivster Fahrer ausgezeichnet werden, muss nun aber abreißen lassen. Das gilt auch für seine beiden Fluchtgefährten. Damit gibt es ein Spitzentrio. Dahinter läst sich Simon Yates von den anderen Favoriten.

+++ Update, 16:45 Uhr: Pogacar greift an und Vingegaard folgt +++

In der Gruppe der Favoriten zeigt sich das aus den ersten beiden Wochen bekannte Bild: Tadej Pogacar attackiert und nur Jonas Vingegaard folgt dem Slowenen. Wenig später schließt aber auch Felix Gall wieder auf. Aber damit haben sich die Chancen der Ausreißer rapide verschlechtert.

+++ Update, 16:39 Uhr: Letzter Anstieg der Tour 2023 beginnt +++

Thibaut Pinot hält auf der Abfahrt seinen Vorsprung und nimmt nun den letzten Berg des Tages in Angriff. 7,1 Kilometer geht es hinauf auf den Col du Platzerwasel, der Anstieg ist im Schnitt 8,4 Prozent steil.

In der Gruppe der Favoriten ist Pinots Kapitän David Gaudu gestürzt und liegt damit nun hinter den anderen Topfahrern.

+++ Update, 16:30 Uhr: Pinot gewinnt die Bergwertung am Petit Ballon +++

Thibaut Pinot holt sich die zehn Punkte am Petit Ballon, doch darum geht es dem Franzosen nicht. Der Lokalmatador kämpft um seine letzte Chance auf seinen vierten Tour-Etappensieg. Mittlerweile hat er eine knappe halbe Minute auf seine Verolger Thomas Pidcock, Chris Harper und Warren Barguil herausgefahren.

Das Peloton mit noch etwas mehr als 20 Fahrern hat einen Rückstand von 1:20 Minute. Hier sorgen nun die Profis von Jumbo-Visma für das Tempo.

+++ Update, 16:19 Uhr: Pinot allein unterwegs +++

Mittlerweile liegt Thibaut Pinot alleine an der Spitze. Der Franzose, der einmal die Hoffnung der Grande Nation auf einen Tour-Sieger aus dem Gastgeberland war, bestreitet seine letzte Tour. 20 Sekunden dahinter kämpfen Thomas Pidcock und Chris Harper. Die Gruppe der Favoriten, in der weiterhin das Team von Tadej Pogacar das Tempo vorgibt, hat rund 1:15 Minute Rückstand.

+++ Update, 16:12 Uhr: Sechs Fahrer an der Spitze +++

Rund sechs Kilometer vor dem Gipfel besteht die Spitzengruppe noch aus sechs Fahrern: Giulio Ciccone, Thibaut Pinot, Valentin Madouas, Warren Barguil, Thomas Pidcock und Chris Harper. Letzterer hat ein bisschen zu kämpfen.

Derweil holt das Feld der Favoriten die ersten zurückgefallenen Ausreißer wieder ein. Carlos Rodriguez scheint nach seinem Sturz bereits zu leiden.

+++ Update, 16:02 Uhr: Vorletzter Anstieg beginnt +++

Die zehn Spitzenreiter erklimmen mittlerweile den Petit Ballon. Neben Giulio Ciccone befinden sich in dieser Gruppe unter aderem auch Thibaut Pinot, Thomas Pidcock oder Warren Barguil.

Es geht 9,3 Kilometer lang bergauf. Die durchschnittliche Steigung beträgt 8,1 Prozent.

+++ Update, 15:45 Uhr: Ciccone in Bergwertung nicht mehr einzuholen +++

Weil er auch als erster Fahrer über den Gipfel des Col de la Schlucht fährt und damit die Bergwertung der 3. Kategorie gewinnt, ist Giulio Ciccone das Bergtrikot nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Kommt der Italiener am Sonntag auf den Champs Elysees ins Ziel, hat er die Sonderwertung gewonnen.

Die Spitzengruppe, in der sich zehn Profis befinden, liegt derweil rund 1:15 Minuten vor dem Feld der Favoriten. Jetzt stehen noch zwei Berge der 1. Kategorie aus: Petit Ballon und Col du Platzerwasel.

+++ Update, 15:20 Uhr: Ciccone baut Vorsprung in Bergwertung aus +++

Das Bergtrikot sitzt immer fester auf den Schultern von Giulio Ciccone. Der Italiener von Lidl-Trek sichert sich alle drei Bergwertungen der 2. Kategorie und damit weitere 15 Punkte in der Sonderwertung. Seine einzigen verbliebenen Verfolger Felix Gall und Jonas Vingegaard fahren im Peloton und gehen daher bislang leer aus.

Derweil verliert der Däne im Gelben Trikot während des Anstiegs auf den Col de Grosse Pierre mit Sepp Kuss seinen wichtigsten Helfer, der kletterfeste US-Amerikaner fällt von einem Sturz geschwächt zurück.

+++ Update, 14:52 Uhr: Favoriten rollen wieder zusammen +++

Weil das Tempo im Feld noch nicht allzu hoch ist, kommen die Verfolger um Tadej Pogacar und Carlos Rodriguez wieder herangerollt. Es stehen aber noch fünf Berge aus: erst zwei der 2. Kategorie, dann einer der 3. Kategorie, zum Ende dann zwei der 1. Kategorie.

In der Spitzengruppe befinden sich aktuell 15 Fahrer um Thomas Pidcock und Giulio Ciccone, der in der Bergwertung an der Spitze liegt. Sie haben aber nur eine halbe Minute Vorsprung.

+++ Update, 14:45 Uhr: Pogacar und Rodriguez zurückgefallen +++

Die 20. Etappe hat bereits einiges zu bieten. Nach dem ersten von sechs Bergen befindet sich Tadej Pogacar nicht mehr in der ersten Gruppe. Der Slowene scheint erneut zu leiden und muss um seinen zweiten Gesantplatz bangen.

Auch Carlos Rodriguez ist zurückgefallen, der Gesamt-Vierte war jedoch gestürzt. Auf dem Asphalt lag auch Sepp Kuss, wichtigster Helfer von Jonas Vingegaard in den Bergen. Der US-Amerikaner lässt sich am Auto des Tourarztes behandeln.

Tour de France 2023: 176 Starter - darunter sieben Deutsche

Für Radsport-Fans ist der Juli die beste Zeit des Jahres! Seit dem 1. Juli läuft die Tour de France, die berühmteste Landes-Rundfahrt der Welt.

In diesem Jahr gehen 176 Radsportler aus 22 Teams an den Start. ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Fahrer, die Etappen und die Live-Übertragungen zur Tour de France.

Tour de France heute live: Daten zur 21. Etappe (23. Juli 2023)

Etappenstart: 16:30 Uhr

Startort: Saint-Quentin-en-Yvelines

Zielort: Paris

Länge: 115 Kilometer

Bergpunkte: 1

Sprintpunkte: 70

Voraussichtliches Ende: 19:28 Uhr

Tour de France heute live: Daten zur 20. Etappe (22. Juli 2023)

Etappenstart: 13:30 Uhr

Startort: Belfort

Zielort: Le Markstein Fellering

Länge: 133,5 Kilometer

Höhenmeter: 3500

Bergpunkte: 37

Sprintpunkte: 40

Voraussichtliches Ende: 16:54 Uhr

Tour de France 2023 heute live: Wer führt die Wertungen an?

Aktuell ist der Däne Jonas Vingegaard der Gesamtführende, er hat nach der 20. Etappe beruhigende 7:29 Minuten Vorsprung auf den Slowenen Tadej Pogacar. In der Sprint-Wertung ist der Belgier Jasper Philipsen mit 377 Punkten eine Klasse für sich und uneinholbar vorne. In der Bergwertung ist die Entscheidung ebenfalls schon gefallen, hier führt der Italiener Giulio Ciccone mit 105 Punkten.

Tour de France 2023 heute live: Wo und wann beginnt der Radsport-Klassiker?

Die Tour de France wird in jedem Jahr in einer anderen Stadt gestartet. 2023 geht der Radsport-Klassiker am 1. Juli im spanischen Bilbao los und endet am 23. Juli traditionell auf dem Champs-Elysees in der französischen Hauptstadt Paris. Bereits 1992 begann die Tour de France in Bilbao. 2024 wird der Rad-Klassiker im italienischen Florenz beginnen.

Tour de France 2023 live: Wie viele Etappen werden gefahren?

Bei der Tour de France 2023 stehen 21 Etappen auf dem Programm. Die Gesamtstrecke beträgt 3410,5 Kilometer. Gleich am zweiten Tag steht die mit 209 Kilometern längste Etappe der Tour de France 2023 auf dem Programm. Diese führt die Fahrer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian.

Tour de France 2023 heute live: Wer ist der Titelverteidiger?

Im Jahr 2022 sicherte sich der Däne Jonas Vingegaard vom Team Jumbo - Visma den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der damals 25-Jährige triumphierte in Paris vor dem Slowenen Tadej Pogacar und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. Vingegaard ist nach Bjarne Riis überhaupt erst der zweite Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Erfolgreichster Deutscher im Gesamt-Klassement war Georg Zimmermann (Intermache Circus Wanty) auf Platz 42.

Tour de France 2023 live: Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Bei der Tour de France kommen sieben der 176 Fahrer aus Deutschland. Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen für das deutsche Team Bora-hansgrohe an den Start, Phil Bauhaus und Nikias Arndt fahren den Radsport-Klassiker beim Team Bahrain Victorious.

Simon Geschke tritt bei der Tour de France als Teil des französischen Teams Cofidis an. Der im Vorjahr erfolgreichste Deutsche Georg Zimmermann ist im Tour-Team von Intermarche Circus Wanty dabei, John Degenkolb fährt für das Team DSM.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Free-TV übertragen?

Ja, in Deutschland überträgt der Sender Eurosport 1 alle 21 Etappen der Tour de France live. Auch die ARD überträgt die Tour de France live.

Tour de France 2023 heute live: Wird der Radsport-Klassiker im Livestream übertragen?

Ja, die Tour de France kann man in Deutschland auch kostenlos im Livestream der ARD-Sportschau mitverfolgen. Zudem bietet DAZN jede Etappe der Tour im kostenpflichtigen Livestream an, ebenso discovery+.

Tour de France 2023 live: Gibt es einen Liveticker?

Auf ran.de findet ihr zu jeder Etappe der Tour de France 2023 einen entsprechenden Liveticker sowie Informationen zu den Ergebnissen und Gesamtständen.