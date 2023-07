Tour de France 21. Etappe

+++ Update, 19:37 Uhr: Sieg für Meeus und Bora! +++

Jordi Meeus schlägt Jasper Philipsen und gewinnt sensationell auf dem Champs d’Élysées! Der Belgier reißt auf der rechten Seiten schon früh seinen Lenker nach vorne und gewinnt das Fotofinisch hauchzart vor Philipsen und Groenewegen! Ein toller Erfolg für Bora am letzten Tourtag!

+++ Update, 19:35 Uhr: Philipsen oder Überraschungssieg durch Bora und Meeus? +++

Van der Poel eröffnet den Sprint, von rechts zieht Meeus von ganz hinten bis nach vorne und bricht durch Groenewegen und Philipsen durch. Wer hat seinen Lenker ganz vorne? Es ist eine Zentimeter-Entscheidung!

+++ Update, 19:34 Uhr: Kristoff und Pogacar +++

Neben Pogacar ist auch Altmeister Kristoff in einer guten Position und geht 500 Meter vor dem Zielstrich aus dem Sattel. Kommt der Konter von Philipsen?

+++ Update, 19:33 Uhr: Pogacar mischt mit +++

Auch Tadej Pogacar wird nicht müde und will auch um den Etappensieg mitsprinten. Der Slowene mischt vorne mit. Hinter dem Feld lehnt sich Jumbo-Visma indes zurück und feiert schon mal mit Vingegaard.

+++ Update, 19:32 Uhr: 3000 Meter +++

3 Kilometer vor dem Ziel sind einige Sprinter überraschend alleine unterwegs. Philipsen im Grünen Trikot hat allerdings noch Helfer bei sich und bringt sich erneut in eine gute Ausgangsposition.

+++ Update, 19:31 Uhr: Die Spannung steigt! +++

Philipsen, Pedersen oder ein leztes Mal Sagan? Die Tour geht auf ihre letzten Kilometer und die letzte Zieleinfahrt in Paris bis 2025 - nächstes Jahr muss die Schlussetappe wegen Olympia nach Nizza ausweichen! Wer gewinnt heute und trägt sich in die Geschichtsbücher von Le Tour ein?

+++ Update, 19:30 Uhr: Hektik an der Rennspitze +++

Die Glocke läutet die letze Runde ein und die Hektik beginnt. Noch 6,8 Kilometer sind zu fahren. Die Sprinter-Stars arbeiten sich nach vorne und positionieren sich für ihren großen Auftritt. Weitere Ausreißer-Versuche werden jetzt sofort wieder beendet.

+++ Update, 19:26 Uhr: Ausreißer gestellt - folgt jetzt der Massensprint? +++

Auf den letzten Metern der Vorletzten Schlussrunde werden die drei Ausreißer gestellt. Jetzt spricht alles für den erwarteten Massensprint und Sprint Royale auf Frankreichs Prachtstraße!

+++ Update, 19:25 Uhr: Gefahr durch Regen? +++

Kurz vor dem Ende der Etappe fängt es in Paris leicht zu regnen an. Ein Sprintfinale auf den nassen Kopfsteinpflaster-Steinen der Champs d’Élysées könnte für die Fahrer zu einer Gefahr werden. Sollte der Regen stärker werden, ist auch ein Eingreifen der Tour-Leitung denbkar.

+++ Update, 19:23 Uhr: Nächster Defekt im Feld +++

Im Feld gibt es beim Schweizer Stefan Küng den nächsten Defekt. Der Zeifahr-Experte braucht ebenfalls eine Ersatzmaschine und fällt aufgrund des hohen Tempos schnell über eine halbe Minute zurück.

+++ Update, 19:20 Uhr: Lidl-Trek macht Alarm +++

An der Spitze des Pelotons übernimmt Lidl-Trek das Kommando und bringt sich bereits jetzt schon für Mads Pedersen in Stellung. Diese Tempoverschärfugen und Positionskämpfe machen es für die Ausreißer vorne nicht leichter. Noch 2 Runden!

+++ Update, 19:16 Uhr: Defekt bei Hindley +++

Hinten im Peloton hat Jay Hindley Probleme mit seiner Rennmaschine und muss kurz absteigen. Die Kette ist beim Australier runter. Ein Bora-Mechaniker eilt schnell herbei und reicht Hindley ein Ersatzrad.

+++ Update, 19:13 Uhr: Noch 3 Runden! +++

Jetzt geht es auf die letzten 3 Runden um die Champs d’Élysées und die letzten 20 Kilometer der diesjährigen Tour. Ganz vorne fahren drei Ausreißer, die die Sprinterteams Ärgern wollen und alles auf eine Karte setzen. Der Traum des Trios lebt bei momentan fast 20 Sekunden Vorspung.

+++ Update, 19:10 Uhr: Ausreißer bauen Vorsprung aus +++

Doch kein Massensprint in Paris? Das Führungstrio Clarke, Frison und Oliveira können ihren Vorsprung überraschend ausbauen und fahren nun mit 15 Sekunden vorweg. Jetzt müssen die Sprinter hinten so langsam aufpassen und mit ihren Teams rechtzeitig nachsetzen.

+++ Update, 19:05 Uhr: Trio mit zehn Sekunden +++

Das momentane Führungstrio fährt sich einen Vorsprung von rund Sekunden heraus. Währenddessen formieren sich hinten die Sprinterteams und geben Vollgas, um ihre schnellen Männer so langsam Position zu bringen. Noch drei Runden!

+++ Update, 19:02 Uhr: Die nächste Gruppe +++

Nun probieren es die nächsten Fahrer mit einer Attacke. Clarke, Oliveire und Frison gehen aus dem Sattel und fahren wenige Meter vor dem großen Peloton. Irre: Auch Pogacar tritt mit an und will von hinten aus dem Feld wieder mit ausreißen aufspringen.

+++ Update, 19:00 Uhr: Ausreißer werden gestellt! +++

Erstmal wird es nichts mit der Ausreißer-Sensation. Die Verfolger-Teams im Peloton sind in der Massse mit den anderen Fahrern schneller und schlucken die acht mutigen Hasardeure wieder.

+++ Update, 18:58 Uhr: Acht Fahrer vorne +++

Insgesamt acht Fahrer gehören zu der Führungsgruppe, die in dieser Konstellation durchaus gute Siegchancen hat. Der Vorsprung ist fünf Runden vor dem Ende allerdings nur einstellig und wird nicht größer als sechs oder sieben Sekunden.

+++ Update, 18:55 Uhr: Neue starke Gruppe um Pogacar! +++

Das Tempo beim Zwischensprint führt zu einem schnellen Ende das Führunsgduos. Daraus bildet sich nun aber eine noch kräftigere Gruppe voller schneller Männer und Sprinter, die jetzt ganz vorne fahren. Mit dabei sind Kwiatkowski, Bettiol und auch Nils Politt!

+++ Update, 18:53 Uhr: Zwischensprint +++

Während vorne Pogacar einfach Spaß am Radfahren hat und einen ganz großen Coup landen will, entfacht hinten im Peloton nochmal ein Kampf um den letzten Zwischensprint der Tour. Die Tempoverschärfungen der Sprinter hinten lassen den Vorsprung von Pogacar und Van Hooydonck schnell wieder schrumpfen.

+++ Update, 18:50 Uhr: Van Hooydonck und Pogacar wechseln sich ab +++

Van Hooydonck schaltet sich bei der Tempoarbeit mit ein und wechselt sich mit Pogacar vorne ab. In einem möglichen Sprint um den Sieg könnte der Belgier sogar noch stärker als Pogacar sein. Das Duo harmoniert bislang und baut seinen Vorsprung sechs Runden vor Schluss auf fast 20 Sekunden aus!

+++ Update, 18:47 Uhr: Fünf Sekunden für Pogacar +++

Unterstützt - oder vielmehr verfolgt - wird Pogacar von Van Hooydonck, der für Jumbo-Visma und Vingegaard aufpasst und mitfährt. Bei über 70km/h reißt sogar ein Loch von circa fünf Sekunden Rückstand für das Peloton!

+++ Update, 18:44 Uhr: Pogacar gibt Vollgas! +++

Überraschend setzt auch Tadej Pogacar zu einer Attacke an! Der Slowene erhöht das Tempo nochmal und schaut, ob das Feld von hinten folgen kann. Irre! Macht es Pogacar in Paris wie einst Winokurow?

+++ Update, 18:42 Uhr: Erste Attacken! +++

Als Erstes probieren es Frankreich-Held Julian Alaphilippe und der Belgier Frederik Frison von Lotto Dstny. Absetzen können sich die beiden aber nicht.

+++ Update, 18:39 Uhr: Das Rennen ist eröffnet! +++

Die Ehrenrunde für die Fans ist nun beendet, jetzt beginnt (endlich) das richtige Rennen. Sofort nach dem Zielstrich folgen die ersten Tempoverschärfungen und Attacken von Ausreißern! Jetzt beträgt das Tempo nicht mehr 25km/h sondern über 60km/h!

+++ Update, 18:35 Uhr: Die Favoriten +++

Ein Sieg auf dem Champs d’Élysées ist für die Sprinter das Nonplusultra im Radsport. Wer sind die Favoriten? Nummer eins Anwärtet auf den Sieg ist gnaz klar Jasper Philipsen im Grünen Trikot, der auch schon im vergangenen Jahr in Paris gewinnen konnte. Neben Philipsen dürfte sich auch sein belgischer Landsmann Dylan Groenewegen Hoffnungen machen, der in Paris vor sechs Jahren triumphierte. Auch ein Geniestreich einer der Altmeister wie Alexander Kristoff oder Peter Sagan ist denkbar.

+++ Update, 18:28 Uhr: Harter Tempowechsel +++

Vor allem für die Fahrer, die bisher noch nicht in Paris waren, könnte der abrupte Tempowechsel gleich auf den Schlussrunden ganz schön hart werden. War das Tempo bisher eher wie auf einer Kaffeefahrt, geht es auf dem Kopfsteinpflaster an der Champs d’Élysées gleich sofort zur Sache. Spätestens nach der Ehrenrunde für die Fans drücken die Sprinterteams richtig in die Pedale.

+++ Update, 18:20 Uhr: Jumbo-Visma schaltet hoch +++

Ein Zeichen dafür, dass es allmählich heißer wird ist die Tempoarbeit von Jumbo-Visma. Das Team von Jonas Vingegaard setzt sich an die Spite und schaltet zumindest mal einen Gang höher. In knapp 10 Kilometern geht es bereits auf die erste von acht Schlussrunden.

+++ Update, 18:18 Uhr: Richtung Eifelturm +++

Nach der letzten Bergwertung bewegt sich der Tourtross jetzt auf bekanntem Terrain in Richtung Eifelturm und der Schlussrunden auf der Champs d’Élysées. Direkt am Ufer der Seine entlang passiert die Tour jetzt auch den Sitz des französischen Fernsehens France TV.

+++ Update, 18:15 Uhr: Triumphfahrt für Ciccone! +++

Lidl-Trek fährt 200 Meter vor der Bergkuppe gemeinsam an der Spitze berghoch und darf das gewonnene Bergtrikot von Giulio Ciccone feiern. Teamkollege Mads Pedersen bereitet den Anstieg sogar mit einem Show-Sprint vor und präsentiert der TV-Kamera danach mit einer Geste den besten Kletterer des diesjährigen Tour. Schöne Bilder!

+++ Update, 18:05 Uhr: Letzte Bergwertung +++

Bevor es nach Paris reingeht, steht noch die letzte Bergwertung auf dem Programm. Bei Kilometer 42 geht es auf das Hügelchen am Côte du Pavé des Gardes, bei dem der letzte Bergpunkt der diesjährigen Tour verteilt wird. Darf Ciccone als Gewinner des Gepunkteten Trikots vorfahren?

+++ Update, 18 Uhr: Kurz vor Paris +++

Wenn die Radfahrer das Schloss Versailles passieren, sind die Tore der Hauptstadt auch nicht mehr weit. So langsam kündigt sich Paris in der Ferne an und das Tempo im Feld wird so langsam sportlicher.

+++ Update, 17:58 Uhr: Beeindruckend: Schloss Versailles +++

Am Horizont fängt der TV-Helikopter bereits das beeindruckende Schloss Versailles ein. Der Palast von Sonnenkönig Ludwig XIV. hat über 2000 Zimmer und zudem das größte Schloss der Welt. Ein Meisterwerk der Superlative.

+++ Update, 17:55 Uhr: Prämien +++

Bei der letzten Touretappe lohnt sich auch mal ein Blick auf die Abschlussrechnung. Was bekommen die Fahrer eigentlich an Prämien ausgezahlt? Für Sieger Jonas Vingegaard ist die Tour äußerst lukrativ: Der Däne streicht für seinen zweiten Titel satte 500.000 Euro Siegprämie ein. Tadej Pogacar erhält als Gesamt-Zweiter immerhin 200.000 Euro und streicht zudem nochmal 20.000 Euro als bester Jungprofi ein. Das Grüne und Gepunktete Trikot werden jeweils mit 25.000 Euro prämiert.

+++ Update, 17:50 Uhr: Lokalmatador Turgis fährt vor +++

Die nächste Showeinlage: Ganz vorne fährt aktuell Anthony Turgis, der unweit der Strecke geboren wurde und heute durch seine Heimat-Straßen radelt. Unterstützt wird Turgis beim Winken von seinem Landsmann Warren Barguil, der ebenfalls vorfährt.

+++ Update, 17:43 Uhr: Aus Südwest nach Paris +++

Geografisch nähert sich die Tour d'Honneur heute von Südwest nach Paris. Durch die Vororte der Hauptstadt erreicht die Tour zunächst das Schloss Versailles, ehe es an der Sein entlang in Richtung Schlussrunde auf der Champs d’Élysées geht.

+++ Update, 17:40 Uhr: Prost! +++

Jetzt wird angestoßen: Jonas Vingegaard bekommt Champagner gereicht und stößt zusammen mit seinen Kollegen von Jumbo-Visma auf seinen Sieg an.

+++ Update, 17:30 Uhr: Lockerer Schnitt: 25km/h +++

Wie erwartet ist der Schnitt in der ersten Rennstunde sehr niedrig: Gerade mal mit 25km/h sind die Profis derzeit unterwegs. Bei diesem Bummeltempo könnten sogar Hobbyfahrer mithalten...

+++ Update, 17:20 Uhr: Olympia sagt schon mal "Salut!" +++

Während der gesamten Etappe erhalten wir heute schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Olympia 2024. Gestartet wurde die Etappe eben in Saint-Quentin-en-Yveline, wo nächstes Jahr die Bahnrad-Wettbewerbe ausgetragen werden. Auch das Straßenradrennen wird direkt durch Paris und über die bekannten Straßen der Schlussrunde auf der Champs d’Élysées führen.

+++ Update, 17:15 Uhr: Dänische Glückwünsche +++

Auch die Tour de France selbst gratuliert ihrem Champion und beglücktwünscht Vingegaard sogar in seiner Landessprache: Ein Motorrad-Beifahrer zückt eine Kreidetafel, auf der heute keine Zeiten, sondern eine Botschaft in Dänisch steht. Mit Herzchen.

+++ Update, 17:08 Uhr: Dänemark wieder im Tour-Fieber +++

Nach dem Tourstart in Kopenhagen im letzten Jahr und dem nun zweiten Sieg von Jonas Vingegaard sind die Dänen mal wieder voll im Tour-Fieber. Medienberichten zu Folge soll es am kommenden Mittwoch in Kopenhagen einen großen Empfang für Vingegaard geben, bei dem erneut zehntausende Fans erwartet werden.

+++ Update, 17:00 Uhr: Fotoshooting: Trikotträger bitte nach vorne +++

Ganz vorne fahren jetzt mit Abstand alle vier Trikotträger. Jonas Vingegaard in Gelb, Tadej Pogacar in Weiß, Giulio Ciccone in Rot-Weiß und Jasper Philipsen in Grün setzen sich an die Spitze und posieren für das obligatorische Foto der Gewinner. Bitte Lächeln!

+++ Update, 16:55 Uhr: Ausgelassene Stimmung +++

Bei den Fahrern herrscht nach den Strapazen der vergangenenen drei Wochen verständlicherweise eine ausgelassene Stimmung. Die Radprofis unterhalten sich in aller Ruhe, radeln ganz ohne Druck in Richtung Paris und winken fleißig die Kamera.

+++ Update, 16:45 Uhr: Showeinlage von Campenaerts +++

Kaum läuft das Rennen, gibt es sofort eine überraschende Attacke von Victor Campenaerts, der als Ausreißer scheinbar allein nach Paris will. Die Attacke ist aber nicht ganz ernst gemeint: Campenaerts wird heute als kämpferischster Fahrer der gesamten Tour ausgezeichnet und geht daher kurz aus Spaß aus dem Sattel. Nach ein paar Kilometern ist die Showeinlage wieder beendet und der Belgier sortiert sich wieder im Feld ein.

+++ Update, 16:40 Uhr: Letzte Tour-Etappe für Pinot und Sagan +++

Zu Beginn der Etappe zeigen die TV-Motorräder zwei bekannte Rad-Stars, die heute letztmals auf eine Tour-Etappen gehen: Thibaut Pinot und Peter Sagan. Beide absolvieren in diesem Jahr ihre letzte Tour und werden von ihren Fans wahrscheinlich jetzt schon vermisst. Bei der gestrigen Bergetappe in den Vogesen herrschte sogar eine regelrechte Pinot-Mania.

+++ Update, 16:30 Uhr: Der Start +++

Jetzt beginnt die Triumphfahrt nach Paris! Tourdirektor Christiane Prudhomme schwenkt ein letztes Mal die Startfahne und eröffnet das Rennen.

+++ Update, 16:25 Uhr: Im Bummeltempo nach Paris +++

Zu Beginn der Etappe dürfte es zunächst mit einem Bummeltempo in Richtung Paris gehen. Erreicht der Tour-Tross darufhin aber die Stadtgrenzen, geht direkt die Post ab. Alle Sprinter hoffen nochmal auf einen Sieg und wollen beim prestigeträchtigsten Sprint-Finale der Welt glänzen.

+++ Update, 16:19 Uhr: Tour d'Honneur für Jonas Vingegaard +++

Alle Augen sind heute natürlich auf den alten und neuen Tourgewinner Jonas Vingegaard gerichtet. Der Däne steht nach seinem ersten Sieg im vergangenen Jahr kurz vor der Titelverteidigung und muss sich um sein Gelbes Trikot keine Sorgen mehr machen: Traditionell wird das Gelbe Trikot auf der Schlussetappe nach Paris nicht mehr attackiert. Ein neues Duell mit Tadej Pogacar gibt es also nicht mehr, dafür aber zur Feier des Tages einen Sekt.

+++ Update, 16:15 Uhr: Die Tour erreicht Paris! +++

Hallo und herzlich willkommen zur Tour de France! Nach drei Wochen voller Radsport-Action und Begeisterung auf den Straßen erreicht die Tour heute ihr traditionelles Ziel: Paris! Die Fahrer gehen auf letzte von insgesamt 21 Etappen dürfen sich auf dem Champs d’Élysées feiern lassen. Um 16:30 Uhr rollt die Tour d’Honneur in Sain-Quentin-en-Yvelines los. Gerechnet wird mit einem traditionellen Sprintfinale gegen 19:30 Uhr.

+++ Update, 14:20 Uhr: Wann geht es heute los? +++

Um 16:30 Uhr geht es mit 21. und letzten Etappe der diesjährigen Tour de France los. ran ist im Liveticker mit dabei.

Tour de France heute live: Daten zur 21. Etappe (23. Juli 2023)

Etappenstart: 16:30 Uhr

Startort: Saint-Quentin-en-Yvelines

Zielort: Paris

Länge: 115 Kilometer

Bergpunkte: 1

Sprintpunkte: 70

Voraussichtliches Ende: 19:28 Uhr

Tour de France 2023 heute live: Wer führt die Wertungen an?

Aktuell ist der Däne Jonas Vingegaard der Gesamtführende, er hat nach der 20. Etappe beruhigende 7:29 Minuten Vorsprung auf den Slowenen Tadej Pogacar. In der Sprint-Wertung ist der Belgier Jasper Philipsen mit 377 Punkten eine Klasse für sich und uneinholbar vorne. In der Bergwertung ist die Entscheidung ebenfalls schon gefallen, hier führt der Italiener Giulio Ciccone mit 105 Punkten.

Tour de France 2023 heute live: Wer ist der Titelverteidiger?

Im Jahr 2022 sicherte sich der Däne Jonas Vingegaard vom Team Jumbo - Visma den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der damals 25-Jährige triumphierte in Paris vor dem Slowenen Tadej Pogacar und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. Vingegaard ist nach Bjarne Riis überhaupt erst der zweite Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Erfolgreichster Deutscher im Gesamt-Klassement war Georg Zimmermann (Intermache Circus Wanty) auf Platz 42.

Tour de France 2023 live: Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Bei der Tour de France kommen sieben der 176 Fahrer aus Deutschland. Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen für das deutsche Team Bora-hansgrohe an den Start, Phil Bauhaus und Nikias Arndt fahren den Radsport-Klassiker beim Team Bahrain Victorious.

Simon Geschke tritt bei der Tour de France als Teil des französischen Teams Cofidis an. Der im Vorjahr erfolgreichste Deutsche Georg Zimmermann ist im Tour-Team von Intermarche Circus Wanty dabei, John Degenkolb fährt für das Team DSM.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Free-TV übertragen?

Ja, in Deutschland überträgt der Sender Eurosport 1 alle 21 Etappen der Tour de France live. Auch die ARD überträgt die Tour de France live.

Tour de France 2023 heute live: Wird der Radsport-Klassiker im Livestream übertragen?

Ja, die Tour de France kann man in Deutschland auch kostenlos im Livestream der ARD-Sportschau mitverfolgen. Zudem bietet DAZN jede Etappe der Tour im kostenpflichtigen Livestream an, ebenso discovery+.

Tour de France 2023 live: Gibt es einen Liveticker?

Auf ran.de findet ihr zu jeder Etappe der Tour de France 2023 einen entsprechenden Liveticker sowie Informationen zu den Ergebnissen und Gesamtständen.