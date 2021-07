Andorra la Vella (SID) - Der britische Star-Sprinter Mark Cavendish plant bei der Tour de France den Angriff auf den alleinigen Etappenrekord. "Ich will jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Ich will einfach nur gewinnen", sagte der 36-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step am Montag: "Aber es sind dieselben Ambitionen wie vor meinem ersten Sieg vor 13 Jahren."

Cavendish hatte am vergangenen Freitag mit dem Sieg in Carcassonne seinen 34. Tour-Etappensieg gefeiert und den über 46 Jahre alten Rekord des fünfmaligen Tour-Siegers Eddy Merckx eingestellt. Auf der 19. Etappe sowie beim Tour-Finale auf den Champs-Elysees am 18. Juli ist erneut mit Sprintankünften zu rechnen.