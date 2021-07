Pau (SID) - Die französische Polizei hat im Rahmen der Tour de France am Mittwochabend das Hotel des Teams Bahrain Victorious in Pau durchsucht. Die Durchsuchung sei von der Polizei der Zentralstelle für den Kampf gegen Verstöße gegen die Umwelt und die öffentliche Gesundheit (Oclaesp) durchgeführt worden, wie die Nachrichtenagentur AFP von einer nahestehenden Quelle erfuhr.

"Es war nichts Besonderes, wir hatten einen Besuch von der Polizei. Sie haben nach den Trainingsunterlagen der Fahrer gefragt, den Bus kontrolliert, und das war's", sagte Teamchef Milan Erzen dem Fachportal Cyclingnews. Die Fahrer seien "eine Stunde lang gestört worden. Sie haben uns nicht gesagt, was der Grund für den Besuch ist, aber wir werden es heute über unsere Anwälte herausfinden."

Bahrain Victorious bestätigte zudem, dass die Hotelzimmer der Fahrer und des Staffs durchsucht wurden. Verhaftungen habe es nicht gegeben. Das Team Movistar, das sich im selben Hotel in Pau befand, ist laut des Cyclingnews-Berichts nicht von den Behörden durchsucht worden. Laut Informationen des Fachportals waren bis zu 50 Polizeibeamte im Einsatz.

Das Team aus dem Königreich verbuchte bei der laufenden 108. Großen Schleife bereits zwei Etappenerfolge, Matej Mohoric (Slowenien) und Dylan Teuns (Belgien) triumphierten auf den Teilabschnitten sieben und acht. Der Niederländer Wout Poels führte vor der 18. Etappe am Donnerstag zudem die Bergwertung an, auch in der Teamwertung lag Bahrain Victorious vor dem viertletzten Teilabschnitt an der Spitze.

Bereits im Juni hatte Teamchef Erzen sein Team verteidigen müssen, nachdem in französischen Medien über Dopingvorwürfe berichtet worden war. Einem Bericht von Le Parisien zufolge hatten zwei Personen, darunter ein Teamchef, nach den jüngsten Leistungen von Bahrain Victorious sowohl beim Giro d'Italia als auch beim Criterium du Dauphine Bedenken geäußert. "Mich interessiert nicht, was andere Teamchefs sagen. Derjenige kann alles erzählen, was er will", hatte Erzen gesagt.

Erzen war in der Vergangenheit bereits vom Weltverband UCI wegen angeblicher Verbindungen zur "Operation Aderlass" beobachtet worden. Bei dieser waren nach Aussagen des früheren österreichischen Ski-Langläufers Johannes Dürr die Blutdopingpraktiken des Erfurter Sportarztes Mark S. aufgedeckt worden.