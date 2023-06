Der viermalige Gesamtsieger Christopher Froome wird bei der 110. Tour de France (1. bis 23. Juli) fehlen. Der 38-jährige Brite, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, schaffte es nicht in das achtköpfige Aufgebot seines Teams Israel-Premier Tech. Angeführt wird die vielseitig aufgestellte Mannschaft vom Kanadier Michael Woods. Die Zielstellung von Israel-Premier Tech sind Etappensiege.

Froome war im Juni 2019 kurz vor der Tour de France schwer gestürzt. An sein altes Leistungsniveau knüpfte der gebürtige Kenianer seither nie wieder an. Seine bislang letzte große Landesrundfahrt war 2022 die Vuelta in Spanien.