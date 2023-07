Die äußerst spannende 110. Tour de France beschert den in Deutschland übertragenden Sendern Eurosport und ARD Top-Quoten. Wie Eurosport am Montag mitteilte, war die spektakuläre Bergankunft am Sonntag auf dem Puy de Dome mit 996.000 Zuschauern in der Spitze der beste Tour-Tag für den Privatsender seit zehn Jahren.

Im Schnitt sahen bei Eurosport 1 636.000 Zuschauer zu, was einen Marktanteil von 7,4 Prozent ergab. Über die ersten neun Etappen lag der Schnitt bei 291.000 Zuschauern (Marktanteil 3,1 Prozent) und damit gegenüber 2022 bei einem Plus von rund 50 Prozent.

Bei der ARD schalteten am Sonntag im Schnitt rund zwei Millionen Menschen ein, womit das Erste auf einen Marktanteil von 14,2 Prozent kam. Die Übertragung war in die Berichterstattung der Multi-Sport-Veranstaltung "Die Finals" eingebunden.