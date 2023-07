Für Radsport-Fans wird es im Juli wieder so richtig spannend! Seit dem 1. Juli läuft die Tour de France, der berühmteste Radsport-Klassiker.

In diesem Jahr gehen 176 Radsportler aus 22 Teams an den Start. ran beantwortet vor dem Start der Tour de France die wichtigsten Fragen rund um die Fahrer, die Etappen und die Live-Übertragungen.

Tour de France 2023 live: Wo und wann beginnt der Radsport-Klassiker?

Die Tour de France wird in jedem Jahr in einer anderen Stadt gestartet. 2023 geht der Radsport-Klassiker am 1. Juli im spanischen Bilbao los und endet am 23. Juli traditionell auf dem Champs-Elysees in der französischen Hauptstadt Paris. Bereits 1992 begann die Tour de France in Bilbao. 2024 wird der Rad-Klassiker im italienischen Florenz beginnen.

Tour de France 2023 live: Wie viele Etappen werden gefahren?

Bei der Tour de France 2023 stehen 21 Etappen auf dem Programm. Die Gesamtstrecke beträgt 3410,5 Kilometer. Gleich am zweiten Tag steht die mit 209 Kilometern längste Etappe der Tour de France 2023 auf dem Programm. Diese führt die Fahrer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian.

Tour de France 2023 live: Wer ist der Titelverteidiger?

Im Jahr 2022 sicherte sich der Däne Jonas Vingegaard vom Team Jumbo - Visma den Gesamtsieg bei der Tour de France. Der damals 25-Jährige triumphierte in Paris vor dem Slowenen Tadej Pogacar und dem drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. Vingegaard ist nach Bjarne Riis überhaupt erst der zweite Tour-de-France-Sieger aus Dänemark.

Erfolgreichster Deutscher im Gesamt-Klassement war Georg Zimmermann (Intermache Circus Wanty) auf Platz 42.

Tour de France 2023 live: Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Bei der Tour de France kommen sieben der 176 Fahrer aus Deutschland. Emanuel Buchmann und Nils Politt gehen für das deutsche Team Bora-hansgrohe an den Start, Phil Bauhaus und Nikias Arndt fahren den Radsport-Klassiker beim Team Bahrain Victorious.

Simon Geschke tritt bei der Tour de France als Teil des französischen Teams Cofidis an. Der im Vorjahr erfolgreichste Deutsche Georg Zimmermann ist im Tour-Team von Intermarche Circus Wanty dabei, John Degenkolb fährt für das Team DSM.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Free-TV übertragen?

Ja, in Deutschland überträgt der Sender Eurosport 1 alle 21 Etappen der Tour de France live. Auch die ARD überträgt die Tour de France live.

Tour de France 2023 live: Wird der Radsport-Klassiker im Livestream übertragen?

Ja, die Tour de France kann man in Deutschland auch kostenlos im Livestream der ARD-Sportschau mitverfolgen. Zudem bietet DAZN jede Etappe der Tour im kostenpflichtigen Livestream an, ebenso discovery+.

Tour de France 2023 live: Gibt es einen Liveticker?

Auf ran.de findet ihr zu jeder Etappe der Tour de France 2023 einen entsprechenden Liveticker sowie Informationen zu den Ergebnissen und Gesamtständen.