A zoom on the idiot who slapped Van Hooydonck.



Zoom sur l’idiot qui a fait tomber Van Hooydonck et provoqué la chute du peloton avec notamment Girmay et Bernal…



C’est clairement volontaire sur les images. Arrêtez-le !! 😡😡😡#TourDeFrance2023 #TourdeFrance pic.twitter.com/H5ncMAaEQb