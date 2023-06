Die sechste Etappe der Tour de Suisse ist aufgrund einer Felslawine in Brienz um 65 Kilometer verkürzt worden. Wie die Organisatoren am Freitag bekannt gaben, wird der Start von La Punt im Schweizer Kanton Graubünden nach Chur verlegt, neue Startzeit ist um 12.30 Uhr. Geplant war die Etappe nach Oberwil-Lieli mit 215,3 Kilometern, die längste der diesjährigen Schweiz-Rundfahrt.

Durch die Verlegung über den Flüelapass entfallen die beiden Anstiege der ersten und zweiten Kategorie, der Albulapass und in Lantsch-Lenz. Die Ziel-Abfahrt vom Albula nach La Punt auf der fünften Etappe am Donnerstag war von zwei schweren Stürzen überschattet worden und hatte eine neue Sicherheitsdiskussion im Radsport ausgelöst.

Der Schweizer Gino Mäder musste nach dem Sturz in eine Schlucht wiederbelebt werden und war anschließend per Helikopter ins Krankenhaus transportiert worden. An der gleichen Stelle war auch Magnus Sheffield zu Fall gekommen, der US-Amerikaner kam aber glimpflich davon.