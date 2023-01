Berlin (SID) - Der spanische Radprofi Pello Bilbao hat die dritte Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen. Der 32-Jährige vom Team Bahrain Victorious setzte sich auf der knapp 117 Kilometer langen Strecke von Norwood nach Campbelltown vor dem Briten Simon Yates (Team Jayco AlUla) und dem Australier Jay Vine (UAE Team Emirates) durch, der die Gesamtwertung mit 15 Sekunden Vorsprung vor Bilbao anführt.

Bester Deutscher wurde Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) auf Rang zwölf. Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorius), der die erste Etappe am Mittwoch gewonnen hatte, kam als 110. ins Ziel.

Die Tour Down Under findet erstmals seit drei Jahren statt. In den beiden Vorjahren war das Rennen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die vierte Etappe führt die Fahrer am Samstag über 133,2 Kilometer von Port Willunga nach Willunga Township, die Rundfahrt endet am Sonntag.