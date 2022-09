Köln (SID) - Der australische Radprofi Richie Porte hat nach 13 Jahren seine Profikarriere beendet. Am Sonntag fuhr der 37-Jährige bei der Tour of Britain sein letztes Rennen für den Rennstall Ineos-Grenadiers.

"Ich hätte mir als Kind, das in Tansania aufwuchs, nie vorstellen können, mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen, bei einigen der besten Teams zu fahren und so viele wunderbare Menschen kennenzulernen", schrieb Porte am Dienstag bei Twitter.

Seine letzte Rundfahrt beendete er auf Gesamtrang 83. Zu Portes größten Erfolgen zählen seine Gesamtsiege bei der Fernfahrt Paris-Nizza 2013 sowie 2015 und der Tour de Suisse 2018. Zudem erreichte der einstige Edelhelfer des viermaligen Tour-de-France-Siegers Chris Froome den dritten Platz im Gesamtklassement der Frankreich-Rundfahrt 2020.