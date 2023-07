Ein unachtsamer Zuschauer hat bei der Tour de France einen heftigen Massensturz ausgelöst. Auf der 15. Etappe der Frankreich-Rundfahrt kamen am Sonntag zahlreiche Fahrer im Peloton zu Fall, nachdem der US-Amerikaner Sepp Kuss am Arm eines Fans am Streckenrand hängen geblieben war.

Neben dem Edelhelfer des Gesamtführenden Jonas Vingegaard stürzte unter anderem deren Teamkollege bei Jumbo-Visma Nathan van Hooydonck, der Belgier konnte das Rennen aber zunächst fortsetzen.

Auch in den Tagen zuvor hatten Fans immer wieder ins Rennen eingegriffen.