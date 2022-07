Köln (SID) - Jan Ullrich hat sich zum 25. Jubiläum seines Sieges bei der Tour de France 1997 in einem offenen Brief bei seinen Fans bedankt. Einige der Menschen, die ihm schrieben, hätten "wie ich eine sehr bewegte Lebensgeschichte oder schwierige Lebensphasen" durchlitten, da habe er "viele Parallelen" entdeckt, schrieb Ullrich in einem offenen Brief in der Bild: "Das hat mich sehr berührt."

Sein Triumph bei der Grande Boucle werde "immer eine meiner schönsten Erinnerungen sein, die ich niemals vergessen werde", meinte Ullrich. In den Zuschriften der Fans habe er erfahren, dass es diesen genau so gehe. "Euer motivierender Zuspruch und Eure klaren und positiven Sichtweisen haben mich fast umgehauen", schrieb er.

"Es ist ein tolles Geschenk und bedeutet mir sehr viel, solche Unterstützer und Fans wie Euch zu haben und hierfür will ich Euch heute herzlich danken!", ergänzte der 48-Jährige: "Für mich, das steht fest, seid Ihr die Helden!"