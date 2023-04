Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat die dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Auf dem 153,9 Kilometer langen Teilstück durch das hügelige Umland San Sebastians setzte sich der Däne vom Team Jumbo-Visma dank starker Leistung auf dem letzten Anstieg auf der Zielgeraden durch. Er brauchte 3:51:58 Stunden, zwei Sekunden weniger als die Spanier Mikel Landa (Bahrain-Victorious) und Enric Mas (Movistar).

"Ich bin glücklich über den Sieg und darüber, dass sich die Arbeit der Mannschaft gelohnt hat", sagte der 26 Jahre alte Sieger nach der Etappe. "Es war grundsätzlich ein harter Tag, und ich darf mich bei meinen Teamkollegen bedanken."

Vingegaard übernahm dank des 10-Sekunden-Bonus, den ihm der Triumph brachte, auch die Gesamtführung. Diese hatte noch am Dienstag Etappensieger Ide Schelling (Niederlande) vom deutschen Team Bora-hansgrohe errungen.

Vorjahressieger Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) aus Kolumbien erreichte nach seinen Problemen auf der zweiten Etappe mit 26 Sekunden Rückstand erneut nicht in der Spitzengruppe das Ziel. Bester Deutscher war Bora-Fahrer Emanuel Buchmann, der Ravensburger kam 27 Sekunden hinter dem Sieger als 23. in Villabona an.

Am Donnerstag steht für das Fahrerfeld auf der vierten von sechs Etappen ein erneut sehr hügeliges Teilstück an, nach 175,7 Kilometern startet und endet dieses in Santurtzi. Die finale Ankunft erfolgt am Samstag in Eibar.