Madrid (SID) - Die 78. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt beginnt mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der erste Träger des Roten Trikots wird am 26. August auf einem 14,6 km langen Kurs durch die katalanische Metropole ermittelt.

Auch die mittelschwere zweite Etappe über 181,3 km endet in Barcelona. Nach dem Start in Mataro sind zwei Bergwertungen zu meistern. Der symbolträchtige Anstieg zum Montjuic entscheidet über den Tagessieger. Die Vuelta endet am 17. September in Madrid.