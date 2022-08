30 Jahre ran: Die geheimen Tagebücher der Redaktion

3. April 1993

Liebes Tagebuch,

heute ist im Fernsehen zum ersten Mal "ein geiles Tor" gefallen, beim Spiel Nürnberg-Schalke. Auch vor diesem Spiel hat es in der Fußballwelt schon jede Menge geile Buden gegeben, aber endlich sagt's mal einer in Person von Werner Hansch. Und ganz Deutschland regt sich darüber auf. Das ist fast noch geiler als die Reportage selbst.

Dein Andreas

26. April 1993

Verdammtes Tagebuch,

heute hat ran das Spiel Werder gegen Bayern live übertragen. Ich habe mich total darauf gefreut, denn so viele Liveübertragungen von Fußballspielen gibt's ja nicht im TV. Und dann verliert Bayern mit 1:4, unter anderem wegen zweier Schwalben von Andreas Herzog. Falls der mal zu Bayern wechselt, müsste unser Torwart ihn am Nacken packen und so richtig durchschütteln.

Dein total enttäuschter Andreas

26. September 1998

Hallo Tagebuch,

ich hatte heute ein echtes Erweckungserlebnis: Bei ran lief gerade das Spiel Kaiserslautern gegen Bochum und Lautern hat verbotenerweise einen vierten Nicht-Europäer eingewechselt. Danach hat einer der vier Spieler auf Anweisung des Trainers so getan, als hätte er sich verletzt. Er wurde gegen einen erlaubten Spieler ausgewechselt und hat sich auf der Bank kaputtgelacht.

Das Spiel wurde trotzdem gegen Lautern gewertet. Das alles hat ein ran-Reporter namens Jörg Dahlmann mit der Kamera eingefangen und für uns Fans in allen Einzelheiten dokumentiert. Bisher hatte ich keine Ahnung, was ich beruflich machen will. Seit heute weiß ich es: Ich will Sport-Journalist werden.

Dein Andreas

28. September 1998

Liebes Tagebuch,

heute hatten wir in der Schule die Zahlen von 1 bis 5. 1 2 3 4 5 gehen die. Ich kann schon so weit zehlen. Weiter als der Onkel im Fernsehen. Der von Kaisersklabautern. Der kann nicht bis 4 zehlen und deswegen haben die vorgestern das Fußballspiel verloren.

Dein Kevin

20. Mai 2000

Ay, Tagebuch,

jetzt halt mal dein Maul und hör mir zu: ran verleiht immer den "Fuxx des Jahres" an den besten Spieler der Bundesliga. Jörg Wontorra hat gerade zu Stefan Effenberg gesagt, dass er den Preis trotz gewonnener Meisterschaft nicht bekommt. Reaktion Effe: Kannst du behalten, "das Scheiß-X". Ich glaube, Effe hatte da schon das eine oder andere Meister-Bier drin. Ich übrigens auch.

Hicks, Andreas

1. Juni 2009

Liebes Tagebuch,

ran ist nach drei Jahren wieder da und wird die Champions und die Europa League übertragen. Und schwer zu begreifen, aber seit heute bin ich selber Teil von ran. Ab dem 18. August gibt es die drei Buchstaben auch in der digitalen Welt und ich darf ran.de betreuen. Krass! Mal sehen, wie lange ich es hier aushalte. Auf jeden Fall nette Kolleg*innen hier (Der ursprüngliche Eintrag wurde nachträglich gegendert, d.Red.).

Grüße, Andreas

22. Mai 2010

Ciao Tagebuch,

gleich in meinem ersten Champions-League-Finale bei ran ist Bayern München mit dabei - und ich habe Dienst und kann das Spiel nicht mit einer Tüte Chips zu Hause verfolgen. Im Nachhinein die bestmögliche Entscheidung - denn während Bayern relativ chancenlos mit 0:2 gegen Inter Mailand verliert, bin ich im Berichterstattungs-Tunnel. Da bleibt nicht viel Zeit für Ärger oder Frust.

Dein halbwegs entspannter Andreas

19. Mai 2012

F***ing Tagebuch,

in meinem bisher letzten Champions-League-Endspiel bei ran ist Bayern wieder mit dabei, diesmal im Finale dahoam gegen Chelsea. Und diesmal wollte ich alles besser machen als 2010. Wir haben im ran.de-Team unter anderem einen Chelsea-Fan. Ich habe dafür gesorgt, dass der Loser Dienst in der Redaktion machen muss und ich mit einem Kollegen zur Berichterstattung ins Stadion gehen kann.

Im Nachhinein die schlechtestmögliche Entscheidung - die Gründe will ich hier nicht groß ausführen, ich sage nur: Wir durften die Mutter aller Niederlagen im Stadion verfolgen und uns hinterher noch den jubelnden Chelsea-Kollegen anhören. Ab heute glaube ich an Schicksal.

Dein tief verletzter Andreas

19. Mai 2012

Tagebuch,

ich bin leer. Meine Bayern haben gerade das Finale dahoam verloren. Wieso? Wieso nur? Es muss ein böser Fluch sein. Wir waren jetzt zum zweiten Mal nach 2010 im Champions-League-Finale, zum zweiten Mal hat ran übertragen, und zum zweiten Mal ging's in die Hose.

Ich muss da mal nachforschen, was da los ist, vielleicht sind da zu wenig Bayern-Fans in der Redaktion. Falls ja, dann muss ich bei denen anfangen. So geht's ja nicht weiter. Sei mir nicht böse, liebes Tagebuch, ich fasse mich heute kürzer. Meine Tränen weichen dein Papier auf und ich will jetzt an meine Zimmerdecke starren und Enya hören.

K

8. November 2015

Liebes eckiges Tagebuch,

ich hatte keine Ahnung. Ich dachte immer, Bälle müssten perfekt kugelförmig sein. Aber nein! Seit neuestem zeigen die bei ran #anjedemverdammtenSonntag Männer, die ein Ei werfen und fangen, und sich dabei versuchen, die Köpfe einzuschlagen. Boah, ist das geil! Nur eines stört mich etwas - die zeigen fast immer diese Seahawks. Verstehe nicht ganz, warum.

Aber stell dir vor: Heute hat Icke einen meiner Tweets im Fernsehen gezeigt! So aufregend! Keine Sorge, ich habe nichts Geheimes verraten - das bekommst nur du zu hören.

Bussi, Kevin

14. Januar 2017

Liebes Tagebuch,

heute war es aufregend. Einer der aufregendsten Tage, seitdem ich hier arbeite. Wir hatten zum ersten Mal ein Live-Publikum im #ranNFL-Studio. Geile Aktion! Geile Menschen! Und geiles Spiel: Seahawks gegen Falcons. Die Falcons haben die sowas von rasiert! Die hält auf dem Weg zum Super Bowl niemand auf, nicht mal die Patriots, das schwör ich dir.

Dein unfehlbares Orakel Kevin

28. Oktober 2017

Dear Tagebuch,

heute war ein schöner Tag. Ich habe heute im "Pride of Paddington" ganz viele deutsche Fans getroffen. Was für ein wilder Haufen - #ranNFLsüchtige eben. Die meisten mochten die Seahawks, vielleicht sollten wir von denen noch mehr Spiele zeigen.

Ich sag dir, Tagebuch, die deutschen Football-Fans können nicht nur megagut singen ("ALLEE, ALLEE, ALLEE ALLEE ALLEE, EINE STRASSE, VIELE BÄUME, JA DAS IST EINE ALLEE!"), die vertragen auch ordentlich was. Puh. Wie soll ich morgen eigentlich arbeiten? Egal.

Coach Esume und Sebastian Vollmer waren auch da. Insgesamt unglaubliche Stimmung. London gehört uns. SteckCheck-Note: 1 mit Stern. Gute Nacht.

Sincerely yours, K XOXO

1. November 2020

Liebes Tagebuch,

wir haben einen Stammzellenspender für Jens gefunden. Einer der schönsten Tage meines Berufslebens. Sooooooooooooo stolz auf die #ranNFL-Community!

Dein Andreas

1. November 2020

Liebes Tagebuch,

football is family! Dank der #ranNFLsüchtigen haben wir einen Stammzellenspender für Jens gefunden. Mehr als 8.000 Menschen sind unserem Aufruf gefolgt und haben sich bei der DKMS registriert. Wir haben die beste Community der Welt. Amen.

Dein Kevin

14. August 2022

Liebes Tagebuch,

ran wird 30 und ich bin immer noch dabei. Warum nur? Wahrscheinlich, weil man hier Tagebuch-Einträge wie diese veröffentlichen darf. Herzlichen Glückwunsch, ran! Ich wünsche dir, dass du so wandlungsfähig bleibst wie bisher. Dann werden auch in Zukunft noch eine Menge Tagebucheinträge hinzukommen.

Alles Gute, Andreas

14. August 2022

Liebes Tagebuch,

mein Arbeitgeber wird heute 30. ran, wo ich früher als kleiner Bub Werner Hansch und Co. zugehört hab, wird echt schon 30. Wie ich. Ich bin alt. Auf jeden Fall zu alt, um Tagebuch zu führen.

K