30 Jahre ran: NFL-Premiere in Deutschland live im Free-TV, dazu Patriots-Preseason und vieles mehr

Unterföhring - Am 14. August 1992 feierte ran SAT.1 Fußball seine TV-Premiere und brachte nicht nur wegen Reinhold Beckmanns roter Jeansjacke frischen Wind in Deutschlands Sportübertragungen.

30 Jahre später feiern wir gemeinsam mit euch den nächsten Sportmeilenstein: Am 13. November gastiert die NFL erstmals für ein Spiel der Regular Season in Deutschland, wenn in München die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady auf die Seattle Seahawks treffen.

ran Football überträgt die historische NFL-Partie live und exklusiv im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf ran.de. Kickoff ist am 13. November um 15:30 Uhr.

Noch mehr NFL Preseason live: Zwei Spiele der New England Patriots im Stream

Wer schon im August NFL-Football sehen will, kommt außerdem bei den ran-Übertragungen der Preseason-Spiele voll auf seine Kosten. Neben den bereits feststehenden TV-Terminen überträgt ran.de zwei zusätzliche Partien der New England Patriots im kosenlosen Livestream. In den Nächten vom 19. auf den 20. August sowie vom 26. auf den 27. August versüßt euch dann Mastermind Bill Belichick mit seinem Team den Start ins Wochenende.

Unser Preseason-Programm im Überblick:

Samstag, 13.8., ab 18:45 Uhr Kansas City Chiefs at Chicago Bears Chiefs live auf ProSieben MAXX und ran.de

live auf ProSieben MAXX und ran.de Samstag, 20.8., ab 21:45 Uhr Washington Commanders at Kansas City Chiefs live auf ProSieben MAXX und ran.de

live auf ProSieben MAXX und ran.de Samstag, 20.8., ab 01:00 Uhr Carolina Panthers at New England Patriots live auf ran.de

live auf ran.de Montag, 22.8., ab 01:50 Uhr Baltimore Ravens at Arizona Cardinals live auf ProSieben MAXX und ran.de

live auf ProSieben MAXX und ran.de Freitag, 26.8., ab 01:40 Uhr Green Bay Packers at Kansas City Chiefs live auf ProSieben MAXX und ran.de

live auf ProSieben MAXX und ran.de Samstag, 27.8., ab 02:15 Uhr New England Patriots at Las Vegas Raiders live auf ran.de

live auf ran.de Sonntag, 28.8., ab 21:45 Uhr Detroit Lions at Pittsburgh Steelers live auf ProSieben MAXX und ran.de

24. September: Abschied von Claudio Pizarro live in SAT.1 und auf ran.de

Emotional wird es dann am Samstag, den 24. September. Unter dem Motto #Adios Piza verabschieden sich Werder Bremen, der FC Bayern München und ganz Fußballdeutschland von Publikumsliebling Claudio Pizarro. Für dessen Abschied treten gleich drei Mannschaften je 30 Minuten im Bremer Wohninvest Weserstadion gegeneinander an. Neben Legenden von Werder Bremen und dem FC Bayern tritt auch ein Team internationaler Freunde der Bundesliga-Legende an.

Bremens Legenden werden unter anderem mit Weltmeister Per Mertesacker sowie den Ex-Nationalspielern Tim Borowski, Torsten Frings, Marco Bode und Dieter Eilts auf laufen. Für die Bayern Legends werden unter anderem Philipp Lahm, Franck Ribery und Dante auf dem Platz stehen. ran überträgt die Partie am Samstag, den 24. September ab 16:45 Uhr live in SAT.1 und im Stream auf ran.de.

Claudio Pizarro bestritt von 1999 bis 2020 insgesamt 489 Bundesligaspiele für Bremen, den FC Bayern und den 1. FC Köln. Er ist damit der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler der Ligageschichte. Zudem ist er mit 40 Jahren und 227 Tagen der älteste Torschütze der Bundesligahistorie.

4. Oktober: NHL Global Series: Nico Sturms San Jose Sharks vs. Eisbären Berlin live auf ProSieben MAXX und ran.de

Nicht nur die NFL, sondern auch die NHL gastiert in diesem Herbst in Deutschland. Am 4. Oktober spielt der deutsche Nationalspieler Nico Sturm mit seinen San Jose Sharks im Rahmen der NHL Global Series gegen den DEL-Meister Eisbären Berlin. ProSieben MAXX zeigt das Match aus der Mercedes-Benz Arena live und exklusiv im Free-TV.

Nico Sturm schaffte in der vergangenen Saison, was vor ihm nur vier deutsche Eishockey-Spieler schafften. Er holte sich den Titel in der besten Eishockey-Liga der Welt und gewann den Stanley Cup. Nach dem Triumph mit Colorado Avalanche wechselte der Augsburger zur neuen Spielzeit zu den San Jose Sharks.

Ab dem 19. Februar 2023 zeigt ProSieben MAXX wieder jeden Sonntag ein NHL-Duell live. ran.de bietet neben den Live-Spielen allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

"ran Eishockey" NHL Global Series Eisbären Berlin - San Jose Sharks am 4. Oktober 2022 live auf ProSieben MAXX.

