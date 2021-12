Köln (SID) - Rückschlag im Olympiawinter: Der frühere Rodel-Dominator Felix Loch und Dajana Eitberger sind nach ihrer Rückkehr vom Weltcup in Altenberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Mittwoch bekannt. Beide verpassen die anstehende Station in Innsbruck.

"Schlitten in die Ecke stellen, positiv bleiben, negativ werden!", schrieb Loch bei Instagram. Das Ergebnis habe ein routinemäßiger Test hervorgebracht. "Mir geht's gut, ich bin zu Hause und werde zum ersten Mal in meinem Leben die Weihnachtszeit mit meiner Familie verbringen", so Loch (32). Und weiter: "Du kleines, verdammtes Coronavirus wirst mich nicht davon abhalten, stärker zurückzukommen!"

Loch (Berchtesgaden) und Eitberger (Ilmenau) befinden sich in häuslicher Quarantäne. "An dieser Situation gibt es nichts zu beschönigen und ich bin zutiefst getroffen", teilte Eitberger (30) bei Instagram mit: "Und dennoch weiß ich, dass alles zur richtigen Zeit kommen wird. Mir geht es den Umständen entsprechend gut."