Köln (SID) - Die deutschen Rodel-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben zwei Wochen nach ihrem WM-Triumph auch im Weltcup den ersten Sieg in diesem Winter eingefahren. Beim Heim-Rennen in Winterberg sicherte sich das Duo wie schon bei der WM in Oberhof den Sieg vor den Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp und Andrea Vötter/Marion Oberhofer aus Italien.

"Heute hat alles gepasst. Wir sind sehr glücklich, dass es endlich geklappt hat", sagte Degenhardt am ZDF-Mikro.

Bereits nach dem ersten Durchgang hatten Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) knapp anderthalb Zehntel Vorsprung auf die Verfolger gehabt. Auch im zweiten Lauf leisteten sich die Deutschen keinen nennenswerten Fehler, am Ende betrug der Vorsprung 22 Hundertstel.