Oberhof (SID) - Die deutschen Rodel-Festspiele bei der WM in Oberhof haben sich auch am Samstagmorgen fortgesetzt. Nach vier deutschen Goldmedaillen im Sprint am Freitag gewannen die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal zum Auftakt des zweiten Wettkampftages in den klassischen Disziplinen ihren jeweils zweiten WM-Titel im Thüringer Wald.

Vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach setzte sich der "Thüringen-Express" Eggert/Benecken (Ilsenburg/Suhl) dabei wie am Vortag gegen die Peking-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) durch und holte sich mit 0,171 Sekunden Vorsprung nach zwei Läufen seinen insgesamt zehnten WM-Titel.

Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, beim erst zweiten Doppel-Wettkampf der Frauen in der WM-Geschichte war es der zweite Triumph für das deutsche Doppel. Mit 1:17,619 Minuten und einem neuen Bahnrekord setzten sich Degenhardt/Rosenthal vor den Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp durch.

Das dritte deutsche Männer-Doppel, Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis), wurde Neunter. "Es ist eine Riesenlast abgefallen", sagte Eggert, der im Nachbarort Suhl geboren wurde. "Vielleicht ist es einfach diese geballte Energie, die uns heute diesen Extra-Push gegeben hat. Diese Weltmeisterschaft ist einfach Top", sagte Benecken.