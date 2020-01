Köln (SID) - Rodlerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) hat ihren vierten Saisonsieg gefeiert und damit einen Big Point im Kampf um ihren ersten Triumph im Gesamtweltcup gelandet. Die Vizeweltmeisterin gewann am Samstag im lettischen Sigulda vor ihrer Hauptkonkurrentin Tatjana Iwanowa aus Russland. Die Lettin Eliza Cauce fuhr auf ihrer Hausbahn als Dritte erstmals in diesem Winter aufs Podest.

Im Klassement hat Spitzenreiterin Iwanowa jetzt nur noch 17 Zähler Vorsprung auf die Zweitplatzierte Taubitz. Mit dem Sprint in Sigulda am Sonntag sowie den Weltcups in Oberhof, Winterberg und am Königssee werden in diesem Winter noch viermal Punkte vergeben. Auf der Zielgeraden der Saison genießt Taubitz also dreimal in Folge einen Heimvorteil.

Taubitz trägt drei Wochen vor der WM in Sotschi (14. bis 16. Februar) die deutschen Hoffnungen auf große Erfolge im Frauen-Rodeln quasi alleine, da Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die Olympiazweite Dajana Eitberger (beide Babypause) und Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner (Karriere-Ende) nicht dabei sind. Zuletzt kam die Gesamtweltcupsiegerin 21-mal aus Deutschland, Taubitz hat nun gute Chancen, diese Serie fortzuführen.

Die deutschen Nachwuchskräfte konnten auch in Sigulda nicht in den Kampf um das Podest eingreifen. Cheyenne Rosenthal (Winterberg) landete auf einem guten achten Platz, Anna Berreiter (Berchtesgaden) wurde Zehnte. Jessica Tiebel (Altenberg) musste sich mit Rang 22 begnügen.