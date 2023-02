Köln (SID) - Tobias Wendl und Tobias Arlt haben sich zum Abschluss des Rodel-Weltcups in Winterberg den Gesamtsieg im Doppelsitzer geholt. Das bayerische Duo gewann in der Eisrinne im Sauerland vor den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken (+0,057 Sekunden) und den Österreichern Juri Gatt/Riccardo Schöpf (+0,132) und sicherte sich zum fünften Mal das Gelbe Trikot. Zuletzt hatten Wendl/Arlt in der Saison 2015/16 den Gesamtsieg gefeiert.

Vor dem Saisonfinale in Winterberg hatte der Vorsprung auf die Dauerrivalen Eggert/Benecken aus Thüringen in der Gesamtwertung 44 Punkte betragen. Selbst ein siebter Platz am Samstag hätte für den Gesamtsieg gereicht. Eggert/Benecken hatten in fünf der letzten sechs Saisons den Gesamtweltcup gewonnen.