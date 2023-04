Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft darf weiter auf den ersehnten Aufstieg in die Weltserie hoffen. Das Team von Bundestrainer Antonio Aguilar unterlag am Samstag beim ersten Turnier der Challenger Series im südafrikanischen Stellenbosch zwar im Finale mit 14:26 gegen Tonga, sicherte sich aber eine gute Ausgangsposition für das zweite und entscheidende Event am kommenden Wochenende.

"Im Moment sind wir natürlich noch enttäuscht über das verlorene Finale, aber insgesamt war es für uns ein positives Turnier", sagte Aguilar: "Wir sind nach wie vor in einer guten Position für den Gesamtsieg, und es ist ja praktisch erst Halbzeit."

Nur der Gesamtsieger spielt mit drei Weltserien-Teams beim finalen Play-off-Turnier in London (20. bis 21. Mai) um das letzte Ticket für die kommende Saison. Deutschland gehörte bisher noch nie zum festen Teilnehmerfeld, den angestrebten Aufstieg hatte das "Wolfpack" zuletzt mehrfach knapp verpasst.

Auch das entscheidende Turnier findet in der Weinregion Stellenbosch (28. bis 30. April) statt. Es sind die ersten wichtigen Events für Aguilar, der das Amt des Bundestrainers kurz nach der WM-Premiere im vergangenen Jahr übernommen hatte.