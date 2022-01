Köln - Im spanischen Malage musste Deutschland nach einem starken Start ins Turnier den ersten Dämpfer einstecken. Die Auswahl von Bundestrainer Damian McGrath verlor gegen Irland mit 7:24. Morgen müssen es die Deutschen mit Japan (ab 08:50 Uhr, live auf ran.de) aufnehmen, die in der Gruppe B bisher keinen Sieg erringen konnten.

Um in der Gruppe weiterzukommen, muss Deutschland gegen Japan gewinnen und gleichzeitig das Punkte-Duell mit Australien für sich entscheiden. Irland ist dank zwei Siegen aus den ersten beiden Partien weiter.

Deutschland gelang am Mittag vor der Partie gegen Irland eine kleine Sensation. Gegen den Mitfavoriten Australien erkämpften sich die Deutschen ein Unentschieden Fabian Hempel glich mit einer verwandelten Conversion die Führung der Australier aus. Zuvor hatte Tim Lichtenberg mit dem letzten Angriff der Partie den zweiten Versuch für die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands (DRV) gelegt.

Deutschland war erst vor wenigen Wochen als Nachrücker für Neuseeland ausgewählt worden. Die All Blacks verzichten wegen der Corona-Pandemie auf die Teilnahme an den Turnieren in Malaga und Sevilla, für das die deutsche Auswahl erneut eingeladen wurde. Bei den ersten beiden Events in Dubai war das DRV-Team trotz einer Zusage noch kurzfristig ausgeladen worden.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.