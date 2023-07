Der SC Frankfurt 1880 bleibt im deutschen 15er-Rugby das Maß der Dinge. Die Mannschaft von Trainer Byron Schmidt setzte sich am Samstag im Endspiel der Bundesliga im eigenen Stadion souverän mit 30:16 (20:6) gegen den SC Neuenheim durch und sicherte sich den dritten Meistertitel nacheinander.

Vor den Augen des deutschen Ausnahmetalents Anton Segner, der bei Frankfurt ausgebildet wurde und nun in Neuseeland den Traum von einem Einsatz für die legendären All Blacks verfolgt, zogen die Hessen schon früh davon. In der zweiten Hälfte machten die Frankfurter dann souverän die insgesamt fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt. Neuenheim, das erstmals nach zehn Jahren wieder im Finale stand, verpasste dagegen den vierten Titel.