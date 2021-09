München - Im September fliegen nicht nur in der NFL wieder die Eier, auch die World Rugby Seven Series feiert ihr umjubeltes Comeback.

Am 18. und 19. September in Vancouver sowie am 25. und 26. September in Edmonton kehren die weltbesten 7er-Rugby-Spielerinnen und -Spieler auf die internationale Bühne zurück.

Alle Partien seht im kostenlosen Livestream auf ran.de.

In den kanadischen Metropolen steigen zwei reguläre Männer-Turnier, die jeweils von einem Fast-Four-Turnier der Frauen ergänzt werden.

Doubleheader in Dubai

Als fixe Termine für weitere Turniere stehen bereits der 26. bis 27. November und der 3. bis 4. Dezember in Dubai fest. Das erste Turnier wird dabei ohne Fans ausgetragen, Anfang Dezember dürfen Zuschauer dabei sein. Gestrichen wurden dagegen die Events in Singapur und Kapstadt. In 2022 wird es zudem keine Turniere in Australien und Neuseeland geben. Hier gelten Spanien und Deutschland als aussichtsreichste Ersatz-Austragungsorte.

Deutsches Team dabei

Erfreulich: Bei den Turnieren im Dezember ist das deutsche Rugby-Seven-Team dank einer Wildcard ebenfalls vertreten.

Den kompletten Turnier-Kalender der Seven Series will der Weltrugbyverband in den kommenden Monaten bekanntgeben.

