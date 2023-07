Der Titel ist schon außer Reichweite, und nun droht auch noch ein weiterer herber Rückschlag: Die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft steht vor dem EM-Heimspiel in Hamburg schwer unter Druck. Auf dem Weg in die Weltspitze lief für das Team von Bundestrainer Antonio Aguilar zuletzt nur wenig nach Plan.

Der Gesamtsieg in der Challenger Series, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris und der Titel bei der Europameisterschaft: 2023 sollte das krönende Jahr für Rugby Deutschland werden. Die vom Verband formulierten Ziele erwiesen sich allerdings als zu groß - und es könnte sogar alles noch viel schlimmer kommen.

Nach dem siebten Platz an der Algarve hat das "Wolfpack" schon vor dem zweiten und entscheidenden EM-Turnier in der Hansestadt nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Doch Deutschland droht nun sogar die Qualifikation für die Challenger Series zu verpassen, in der es um den aus deutscher Sicht lang ersehnten Aufstieg in die Weltserie geht.

Das Aguilar-Team muss nun wohl die Belgier und Italien in der Gesamtwertung hinter sich lassen, dafür aber erstmal die knifflige Gruppenphase überstehen. Zum Auftakt warten die Weltserienteams aus Spanien (Freitag, 16.57 Uhr) und Irland (Samstag, 13.02 Uhr), gegen Tschechien (Samstag, 16.18 Uhr/alle Sport1 und DAZN) ist ein Sieg fest eingeplant.

Für das erste Turnier auf deutschem Boden seit 14 Jahren wurden für die drei Tage bislang insgesamt 4000 Tickets verkauft, eigens für das Event errichteten die Organisatoren im Sportpark Steinwiesenweg in Hamburg-Eidelstedt sogar eine Tribüne aus Stahlrohren.

120 Partien bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Freitag bis Sonntag zu sehen, denn auch die Frauen-Teams spielen ihren Champion aus. Für die deutsche Auswahl geht es dabei erwartungsgemäß nicht mehr um den Titel, wie für die Männer aber noch um die Challengers Series.