München - Mit einer hohen Niederlage ist die deutsche Rugby-Auswahl in die Gruppenphase der Seven Series (live auf ran.de) in Sevilla gestartet. Im Auftaktspiel der Gruppe B unterlagen die Deutschen den Iren mit 5:33.

Derweil gewann Argentinien gegen Jamaika mit 42:0. Am Samstag trifft Deutschland erst auf Argentinien, dann auf Jamaika. Vorheriges Wochenende sicherten sich die Deutschen beim Turnier in Malaga einen geteilten elften Platz (zum Spielbericht).

Um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren, muss Deutschland mindestens Zweiter in der Gruppe werden. Ansonsten spielen sie, wie beim vergangenen Turnier, nur noch um die Platzierung.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.