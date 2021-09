München - Es ist soweit! Nicht nur in der NFL fliegen wieder die Eier, auch die World Rugby Seven Series hat ihr umjubeltes Comeback gefeiert (live auf ran.de). Am Samstag und Sonntag steigt im kanadischen Vancouver die erste Station der Serie, am kommenden Wochenende geht es in Edmonton weiter.

Die weltbesten 7er-Rugby-Profis kehren auf die internationale Bühne zurück – und dank einer Wildcard gehört auch die deutsche Auswahl erstmals seit 2009 wieder zum elitären Kreis der Teilnehmer.

Am ersten Turniertag stand für die Mannschaft von Bundestrainer Damian McGrath die Gruppenphase auf dem Programm. Mit Gastgeber Kanada, den USA und Chile kein leichtes Unterfangen.

Schwere Gruppe für Deutschland

"Das ist natürlich eine schwere Gruppe", hatte McGrath schon im voraus konstatiert: "Aber auf diesem Level gibt es keine leichten Gegner. Wir freuen uns auf diese Herausforderung."

Die befürchtet schweren Spiele wurden es am Ende auch, zumindest teilweise. In der ersten Partie kassierte die deutsche Auswahl gegen Kanada eine klare 5:24-Pleite. Gegen die US-Truppe wurde es im Anschluss mit einer 7:26-Niederlage nicht besser. Ganz ohne Sieg blieb Deutschland aber nicht. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Chile gelang ein klarer und Selbstvertrauen gebender 36:12-Erfolg.

Mit fünf Punkten belegte das "Wolfpack", wie die deutsche Mannschaft auch genannt wird, Platz drei in der Gruppe C.

Nächstes Spiel gegen Mexiko

Am Abend steht dann ab 20.20 Uhr das Halbfinale um Platz neun an. Gegner dabei ist die Auswahl aus Mexiko, die sich in Gruppe A drei deftige Niederlagen eingefangen hatte (0:53 gegen Südafrika, 7:45 gegen Kenia und 0:57 gegen Spanien).

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Rugby-Weltverband die Planungen für die Seven Series enorm umstellen. So fällt unter anderem das Turnier in Kapstadt aus.

World Rugby Seven Series 2021: Der Spielplan in der Übersicht

19. September: Herren-Turnier in Vancouver, Tag 2 - ab 18:10 Uhr live auf ran.de

25./26. September: Herren-Turnier in Edmonton - live auf ran.de

World Rugby Seven Series 2022

27./28. Dezember: Herren-Turnier in Dubai

3./4. Dezember: Herren- und Damen-Turnier in Dubai

