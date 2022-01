München - Die World Rugby Sevens Series zählt zu den großen Highlights dieses Sports. Insgesamt findet die diesjährige Seven Series an neun verschiedenen Stationen statt. Für die Herren stehen neun Turniere an acht Orten an, für die Damen sechs an fünf Orten.

Von Freitag bis Sonntag duellieren sich die internationalen Rugby-Stars im spanischen Sevilla. Dies ist sowohl für die Frauen wie auch für die Männer die dritte Station. Im Livestream auf ran.de könnt ihr alle Partien live verfolgen.

Das Beste: Das deutsche Herren-Team mischt ebenfalls mit, und zwar als Nachrücker für Series-Rekordchampion Neuseeland, der aufgrund der Corona-Regeln auf eine Teilnahme verzichten muss. Am Freitag beginnt die Übertragung um 11:50 Uhr. Samstag geht es bereits morgens um 8:35 Uhr los, und Sonntag um 8:50 Uhr.

Die deutschen Herren erwartet am Freitag um 15:55 Uhr mit dem Spiel gegen Irland eine schwierige Aufgabe. Samstag geht es um 10:35 Uhr mit dem Spiel gegen Argentinien weiter. Um 15:41 Uhr folgt die Partie gegen Jamaika. Sonntag geht es dann in die Entscheidungsspiele.

Das nächste Herren-Turnier wird im kanadischen Vancouver am 26. und 27. Februar 2022 stattfinden. Die Frauen steigen erst zwischen dem 30. April und dem 1. Mai 2022 im kanadischen Langford wieder ein. Auch bei diesen Ereignissen ist ran mit von der Partie.

