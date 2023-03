Tallinn (SID) - Luftgewehrschütze Maximilian Ulbrich hat bei der EM in Estland die Goldmedaille gewonnen und dem Deutschen Schützenbund (DSB) damit einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Der 22-Jährige von der SG Wilzhofen gewann das Finale in Tallinn mit 16:12 gegen Titelverteidiger Patrik Jany aus der Slowakei.

"Dass es zu Gold reicht, war für mich absolut unglaublich und wird noch etwas dauern, bis ich das richtig fassen kann", sagte Ulbrich: "Der Quotenplatz für Paris ist sehr wichtig für uns, weil wir bei den Spielen in Tokio gar keinen Quotenplatz hatten."

Teamkollegin Anna Janßen holte zuvor mit dem Luftgewehr Bronze. "Das ist meine erste EM-Medaille bei den Frauen - endlich", sagte die 21-Jährige (SSG Kevelaer), die sich nur der Norwegerin Jeanette Duestad und der Britin Seonaid McIntosh geschlagen geben musste.