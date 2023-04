Skeet-Schützin Nadine Messerschmidt hat beim Weltcup in Kairo für einen deutschen Podestplatz gesorgt. Die 29-Jährige aus Suhl leistete sich im Finale bei 20 Scheiben vier Fehlschüsse und landete damit auf Rang drei. Für die Olympia-Fünfte von Tokio war es nach dem Sieg in Nikosia (2020) und einem dritten Platz in Lonato (2022) das dritte Einzel-Stockerl im Weltcup.

"Ich bin sehr zufrieden, dass es für Bronze gereicht hat", sagte Messerschmidt. Ähnlich sah es auch Bundestrainer Axel Krämer: "Die Bedingungen waren katastrophal im Halbfinale, es war toll, wie sie sich da durchgesetzt hat. Nadine kommt richtig in Form." Messerschmidt hatte im Vorjahr mit Silber bei der Europameisterschaft im Skeet bereits einen deutschen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geholt.