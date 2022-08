Köln (SID) - Die deutschen Trapschützen haben bei der Flinten-EM auf Zypern die Einzel-Medaillen und damit auch die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris 2024 verpasst. Kathrin Murche (12.) und Steve Eidekorn (19.) waren in Larnaka bei extremer Hitze die besten deutschen Starter. Murche sicherte sich damit einen Startplatz bei den European Games 2023 in Polen.