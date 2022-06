WWE

WWE RAW vom 15. Juni 2022

Beim Inaugural Theory Invitational Pose-Down meisterte Bobby Lashley die Herausforderung von Theory, nur um anschließend einen Schleichangriff durch den jüngsten US-Champion in der WWE-Geschichte zu erleiden. Außerdem tritt Seth Rollins gegen AJ Styles an, um sich für das Men's Money in the Bank Ladder Match zu qualifizieren.

95 min