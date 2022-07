Tennis

Djokovic will trotz Abschiebung 2023 zurück nach Australien

Der frisch gekürte Wimbledon-Champion Novak Djokovic hofft, am nächsten Grand Slam teilnehmen zu können. Ende August starten die US Open in New York. Der Serbe wies nochmals die Schuld für das Australien-Open-Debakel von sich.

1:06 min