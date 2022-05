Bundesliga

Rennstall nicht genug! Max Kruse will selbst hinters Steuer

Max Kruse hat mit seinem Rennstall Max Kruse Racing drei Fahrzeuge beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring am Start. Am liebsten will der Stürmer selbst bald hinterm Steuer sitzen - wenn möglich sogar noch vor dem Karriereende in der Bundesliga.

2:25 min