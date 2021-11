NFL

#ranalyse: Maschine Taylor! Motzkus erklärt die Laufstärke der Colts

Das Laufspiel der Indianapolis Colts ist brutal stark was unter anderem an Running Back Jonathan Taylor liegt. Für #ranNFL-Experte Roman Motzkus ist abe rnoch mehr mit dabei, was er in der #ranalyse zeigt.

2:30 min