Hamburg (SID) - Ein großer Name kehrt in das Rennen um die wichtigste Segeltrophäe der Welt zurück: Der zweimalige Champion Alinghi (Schweiz) will beim 37. America's Cup 2024 wieder nach der begehrten Silberkanne greifen. Der Alinghi-Gründer Ernesto Bertarelli und der zweimalige Olympiasieger Hans Peter Steinacher aus Österreich stellten am Dienstag in Genf das Projekt in Zusammenarbeit mit Red Bull vor.

"Mit Red Bull sind wir gleichberechtigte Partner in diesem Projekt", sagte Bertarelli: "Sie bringen ihre Kompetenz, ihre Energie und ihre Stärke bei der Zusammenstellung leistungsstarker Teams ein, und wir bringen unsere Erfahrung im Segeln und im Gewinnen des America's Cup ein. Alinghi Red Bull Racing wird das Event in einem neuen Licht erscheinen lassen."

Alinghi gewann 2003 und 2007 unter Führung der deutschen Segelikone Jochen Schümann als Sportdirektor den America's Cup. Aktuell ist Neuseeland Titelverteidiger des spektakulären Wettbewerbs. Der Austragungsort und der genaue Zeitplan für 2024 sind noch nicht bekannt.