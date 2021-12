Hamburg (SID) - Nach Boris Herrmann plant in Jörg Riechers ein zweiter deutscher Segler seine Teilnahme an der Vendee Globe 2024/25. In Kürze soll mit dem Baubeginn der Yacht für den 53 Jahre alten gebürtigen Hamburger ein wichtiger Grundstein gesetzt werden.

"Die wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in den vergangenen 20 Jahren auf dem Wasser mit unterschiedlichen Rennbooten und bei herausfordernden Wetterbedingungen sammeln konnte, werden jetzt in den Bau unseres neuen Racers einfließen", sagte Riechers, der wie Herrmann auch während des Rennens Daten zur Erforschung der Ozeane sammeln will.

Herrmann hatte mit seiner starken Vorstellung im vergangenen Winter bei der Einhandregatta um die Welt für Aufsehen gesorgt. Bis zum Schluss kämpfte er um den Sieg, am Ende reichte es nach über 80 Tagen allein auf dem Meer zu Platz fünf. Kurz vor dem Ziel war er mit einem spanischen Fischkutter kollidiert und hatte damit alle Chancen auf eine bessere Platzierung eingebüßt.