Bundesliga

Bundesliga Flash: Werners Hiobsbotschaft - Müller fehlt weiterhin

Timo Werner wird nicht an der WM in Katar teilnehmen können. Der Stürmer von RB erlitt im CL-Spiel gegen Donezk einen Syndesmosebandriss. Auch Thomas Müller fehlt dem FC Bayern weiterhin. Der VfL Bochum will gegen den BVB an gute Leistungen anknüpfen.

1:40 min