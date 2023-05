Der viermalige Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel verschreibt sich auch nach seinem Karriereende dem Rennsport - allerdings auf dem Wasser. Der 35-Jährige steigt als Miteigentümer beim Germany SailGP Team ein und stellte gemeinsam mit Teambesitzer Thomas Riedel sein neues Projekt auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf vor.

"Die Sail GP startet in ihre vierte Saison. Zum ersten Mal mit dem Team Germany", sagte Vettel: "Parallelen zwischen Seglern und Formel 1 gibt es schon lange. Die Boote sind faszinierend und die Geschwindigkeiten auf dem Wasser unglaublich hoch."

Deutschland wird die zehnte Nation sein, die an der internationalen Rennserie teilnimmt, die am 16. und 17. Juni in Chicago startet. "Wir werden uns nach oben arbeiten müssen", sagte der zweimalige Olympia-Bronzemedaillensieger Erik Heil, der als Steuermann eine wichtige Rolle einnehmen wird. Er könne es "kaum erwarten, dabei zu sein".