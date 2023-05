VfB Stuttgart vs. Hamburger SV live: So seht ihr die Relegation 2023 im Free-TV, Stream und Ticker

Es ist ein Trauma, welches der Hamburger SV zum nunmehr fünften Mal davonträgt. Der direkte Aufstieg in die Bundesliga will trotz bester Ausgangslagen nicht gelingen.

Am 34. Spieltag der Saison 2022/23 trieben es die Rothosen auf die Spitze mit der Dramatik. Der HSV gewann sein Spiel mit 1:0 in Sandhausen und mit dem Wissen, dass der direkte Konkurrent Heidenheim bei Jahn Regensburg zum Zeitpunkt des Abpfiffs zurücklag, stürmten die HSV-Fans jubelnd den Platz und feierten ihr Team.

Nur um dann festzustellen, dass die Heidenheimer in der am Ende 15-Minütigen Nachspielzeit von Regensburg noch zwei Tore erzielten und so dem HSV den sicher geglaubten Aufstieg noch entrissen.

Stuttgart fehlte nur ein Tor

Auf der anderen Seite steht der VfB Stuttgart. Der rutschte zwar nicht ganz so dramatisch, jedoch genau so knapp in die Relegationsspiele. Durch den Sieg des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen und der Niederlage des FC Schalke 04 bei RB Leipzig musste der VfB sein Spiel gegen Hoffenheim gewinnen, um Platz 15 zu erreichen.

Nach torloser erster Halbzeit gerieten die Schwaben in Rückstand, konnten diesen jedoch recht schnell ausgleichen. Trotz wütender Angriffsversuche blieb es beim 1:1. Wäre dem Team von Sebastian Hoeneß noch der Treffer gelungen, wäre der FC Augsburg in die Relegation gerutscht.

Relegation 2023 live im Free-TV

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena am 1. Juni 2023 beginnt um 20:45 Uhr. Übertragungsstart in SAT.1 ist um 20:15 Uhr.

Relegation 2023 live im Stream

Parallel zum Übertragungsstart im linearen Fernsehen läuft auf ran.de ein kostenfreier Livestream der Übertragung, inklusive Vorberichterstattung und Nachlauf.

Wer kommentiert Relegation 2023 Stuttgart - Hamburg?

Als Kommentator wird, wie bei allen vier Relegationsspielen live in SAT.1, Wolff-Christoph Fuss fungieren. Moderator Matthias Opdenhövel führt gemeinsam mit Experte Markus Babbel durch die Sendung. Interviews führt Andrea Kaiser.

Relegation 2023: Wer ist Favorit zwischen Stuttgart und Hamburg?

Laut dem Wettanbieter "Tipico" ist der VfB Stuttgart im Heimspiel Favorit. Für einen Heimsieg des VfB bekäme man bei zehn Euro Einsatz 16,50 Euro zurück. Bei einem Remis 43 und für einen HSV-Sieg gäbe es bei gleichem Einsatz 47 Euro.

Relegation 2023: Wie ist die Relegations-Bilanz der Stuttgarter und Hamburger?

Der VfB musste erst ein Mal vorher in der Relegation antreten. 2019 spielten die Schwaben gegen Union Berlin um den Klassenerhalt, unterlagen jedoch aufgrund der Auswärtstorregel nach einem 2:2 in Stuttgart und einem 0:0 in Köpenick.

Für den Hamburger SV ist es bereits der vierte Auftritt in den Bundesliga-Entscheidungsspielen, jeweils zwei Mal als Bundes- und Zweitligist. 2014 bezwangen die Hamburger ebenfalls dank Auswärtstorregel die SpVgg Greuther Fürth mit 0:0 und 1:1.

Ein Jahr später gegen den Karlsruher SC musste gar die Verlängerung herhalten. Nach einem 1:1 in Hamburg stand es im Rückspiel lange 1:0 für den Karlsruher SC. Ein umstrittener Freistoß in der Nachspielzeit sicherte den Hamburgern die Verlängerung, in der die Rothosen mit 2:1 am Ende gewannen.

2021/22 ging der HSV erstmals als Zweitligist in die Relegation, diesmal gegen Hertha BSC. Trotz eines 1:0-Erfolgs auswärts verloren die Hamburger durch zwei Standards mit 0.2 im Volkspark und mussten ein weiteres Jahr in Liga 2 verbringen.

Relegation 2023: Wie oft gewann der Zweitligist gegen den Bundesligisten?

Seit Wiedereinführung der Relegationsspiele im Jahr 2008/09 gewannen nur drei Zweitligisten die Relegationsspiele zur Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg schlug Energie Cottbus im Jahr 2008 (2:0; 3:0), Fortuna Düsseldorf gewann gegen Hertha BSC im Jahr 2012 (2:1; 2:2) und Union Berlin behielt gegen den VfB Stuttgart im Jahr 2019 die Oberhand (2:2, 0:0).