Wimbledon 2022 live: Übertragung, Tickets, Preisgeld, Favoriten - Alle Informationen

Es ist das traditionsreichste Turnier im Tenniskalender und gleichzeitig der dritte Grand-Slam im Kalenderjahr. Die Rede ist natürlich von Wimbledon, das 2022 (27. Juni - 10. Juli) wieder stattfindet, nachdem das traditionsreiche Tennis-Turnier vor zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Aber auch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit, denn es werden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Weltranglisten-Punkte vergeben. Der Grund hierfür liegt in der unklaren Entscheidung, ob russische und belarussische Sportler ausgeschlossen werden sollen oder nicht.

Und doch geht es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum, einen Grand-Slam-Sieg in ihren Lebenslauf einzutragen.

Wimbledon: Wird der Grand Slam im TV übertragen?

Das Tennis-Turnier von Wimbledon ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern ausschließlich beim Pay-TV-Sender "Sky", der das Turnier komplett live im TV und Live-Stream überträgt.

Um Wimbledon live im TV sehen zu können, benötigst du ein Abonnement des Sport-Pakets vom Pay-TV-Sender. Alternativ kannst du auch über Sky Ticket einen Tages- oder Wochenpass für das Wimbledon-Turnier erwerben.

Wo kann ich Wimbledon im Livestream sehen?

Wer das Grand-Slam-Turnier im Livestream sehen möchte, kann dies via "Sky Go" tun. Dort braucht ihr allerdings ebenfalls ein Sport-Paket im Abonnement, da ihr ansonsten keinen Zugang zu Sky Go erhaltet.

Wimbledon 2022: Gibt es noch Tickets?

Tickets für Wimbledon sind sehr gefragt. In diesem Jahr gab es jedoch keine öffentliche Verlosung (Ballot) von Karten. Zuschauer, die bei der Verkaufsphase 2020 erfolgreich waren, wurden zunächst dieselben Tickets angeboten. Vor zwei Jahren war das Tennisturnier der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Aber es wird bei Wimbledon 2022 wieder einen Ticket-Weiterverkauf und eine Warteschlange an Spieltagen geben. Seit 2008 gibt es eine einzige Warteschlange mit etwa 500 Plätzen für jeden Court. Um Zugang zu den Turnierplätzen zu erhalten, müssen sich die Fans in der Regel über Nacht in die Warteschlange stellen. Der allgemeine Zutritt zum Gelände ermöglicht den Zugang zu den Außenplätzen und ist ohne Anstehen über Nacht möglich.

Wimbledon: Die Sieger der vergangenen Jahre im Überblick

Männer:

2021: Novak Djokovic

2019: Novak Djokovic

2018: Novak Djokovic

2017: Roger Federer

2016: Andy Murray

Frauen:

2021: Ashleigh Barty

2019: Simona Halep

2018: Angelique Kerber

2017: Garbine Muguruza

2016: Serena Williams

Wimbledon 2022: Welche Deutschen sind dabei?

Wie viele deutsche Spielerinnen und Spieler bei Wimbledon 2022 teilnehmen, ist noch nicht klar, da viele noch versuchen, über die Qualifikation das Ticket für das Hauptfeld zu lösen. Verletzungsbedingt wird Alexander Zverev nicht dabei sein, der sich bei den French Open am Knöchel verletzte.

Bei den Frauen werden wohl nur Angelique Kerber und Andrea Petkovic im Hauptfeld gesetzt sein.

Wimbledon 2022: Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern ist Titelverteidiger Novak Djokovic der große Favorit für den Rasen-Grand-Slam in Wimbledon. Sein Finalgegner von 2021, der Italiener Matteo Berrettini gehört ebenfalls zu den Spielern, die man zum Favoritenkreis zählen kann.

Unklar ist noch, ob French-Open-Sieger Rafael Nadal teilnehmen wird. Die Topspieler Daniil Medvedev und Andrej Rublev fehlen wegen der Verbannung der Wimbledon-Veranstalter von russischen und weißrussischen Athleten.

Im Frauen-Einzel wird es definitiv eine neue Siegerin geben, denn die letztjährige Gewinnerin, Ashleigh Barty aus Australien, hat mittlerweile ihre Karriere beendet.

Als diesjährige Favoritin geht French-Open-Siegern Iga Swiatek ins Turnier in Wimbledon. Die Weltranglisten-Erste gewann erst vor wenigen Wochen im Damen-Einzel bei den French Open. Ebenso zum Favoritenkreis gehören in Abwesenheit der Williams-Schwestern Serena und Venus, Naomi Osaka aus Japan sowie die letztjährige Finalistin Karolina Pliskova.

Wimbledon 2022: Wie hoch ist das Preisgeld?

Das Preisgeld, welches 2022 an die Tennisstars für ihre Erfolge in Wimbledon ausgeschüttet wird, erreicht ein Rekordhoch. Nach einer erneuten Erhöhung werden 2022 insgesamt 40,35 Millionen Pfund ausgeschüttet.

Die Sieger der Einzelkonkurrenz erhalten jeweils zwei Millionen Pfund (zirka 2,3 Millionen Euro), die Verlierer des Endspiels immerhin noch jeweils 1,05 Millionen Pfund. Jeder Spieler, der es ins Hauptfeld schafft, erhält 50.000 britische Pfund.