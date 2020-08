Formel E in Berlin: Das Saisonfinale live im TV und Internet

München/Berlin - Die Formel E hat einen Weg gefunden, ihre Corona-Saison sportlich zu beenden: Berlin wird für gut eine Woche die Welt-Hauptstadt des Elektro-Rennsports, mit sechs Rennen in neun Tagen wird auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof der neue Meister ermittelt.

Die Formel E hatte viel vor in diesem Jahr. Unter anderem in Rom, Paris, Seoul, New York und London sollte noch gefahren werden - dann kam Corona, und alles war hinfällig. Nach langwierigen Planungen bot Berlin die besten Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung: Eine relativ stabile Lage bei den Infektionszahlen in Deutschland, dazu eine Strecke, die weiträumig abgesperrt werden kann.

Aus deutscher Sicht wird der Auftritt von Rene Rast interessant. Der Mindener hat erst am Sonntag beim Auftakt der DTM in Spa einen Sieg gefeiert, er ist auch amtierender Meister der Tourenwagenserie.

Formel E in Berlin: Der Zeitplan zum Saisonfinale

5. August:

9 Uhr: Training 1

11:30 Uhr: Training 2

14:15 Uhr: Qualifying

19 Uhr: Rennen 1

6. August:

11:30 Uhr: Training 3

14:15 Uhr: Qualifying

19 Uhr: Rennen 2

8. August:

9 Uhr: Training 1

11:30 Uhr: Training 2

14:15 Uhr: Qualifying

19 Uhr: Rennen 3

9. August

9:45 Uhr: Training 3

14:15 Uhr: Qualifying

19 Uhr: Rennen 4

12. August

9 Uhr: Training 1

11:30 Uhr: Training 2

14:15 Uhr: Qualifying

19 Uhr: Rennen 5

13. August

11:30 Uhr: Training 3

14:15 Uhr: Qualifying

19 Uhr: Rennen 6

Formel E in Berlin: Das Saisonfinale live im TV

Eurosport überträgt alle Formel-E-Rennen live auf dem Sender Eurosport 1. Bis zuletzt wurde auch noch mit den Öffentlich-Rechtlichen verhandelt, doch sowohl die ARD als auch das ZDF haben von einer Übertragung abgesehen. Zudem zeigt auch ORF Sport + (Österreich) das Geschehen.

Formel E: Das Saisonfinale in Berlin im Online-Stream

Im kostenpflichtigen Player von Eurosport können die Rennen mitverfolgt werden. Alternativ bietet die Formel E eine kostenfreie Übertragung mit englischem Kommentar als Livestream an. Auch auf dem eigenen Youtube- und Facebook-Kanal oder der Website werden alle Sessions übertragen.

Im Rahmenprogramm fährt zudem die Jaguar I-Pace eTrophy. Alle Rennen dieser Serie gibt es im kostenlosen Livestream auf ran.de.

Liveticker zur Formel E in Berlin

Wenn in Berlin die Rennen stattfinden, sind wir mit unserem Liveticker dabei. Alle Ergebnisse, Manöver und entscheidenden Szenen der einzelnen Rennen sind dann in Echtzeit abrufbar.

