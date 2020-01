Sebastian Preuss - Bachelor 2020, Kickboxer und Rosenkavalier - Folge Zwei

Sebastian Preuss ist Weltmeister im Kickboxen und jetzt "Der Bachelor" 2020 in der großen Romantik Kuppel-Show (Der Bachelor - englisch „Junggeselle“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird. In ihr soll ein attraktiver Junggeselle eine Lebenspartnerin finden - Folge 2 am Mittwoch 15.Januar 20:15 Uhr RTL). Er hat sich vom Schläger in Münchens Straßen zum Kickbox-Weltmeister und Unternehmer hochgearbeitet. Nur eines fehlt Sebastian noch zum Glück: Die richtige Frau an seiner Seite. Er hofft auf den nächsten (romantischen) Kick in seinem bewegten Leben.