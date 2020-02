Dresden (SID) - Für Deutschland beste Shorttrackerin Anna Seidel ist die Saison nach einem Sturz beim Heim-Weltcup in Dresden vorzeitig beendet. Die frischgebackene EM-Dritte über 1500 m zog sich bei dem Malheur in der Qualifikation der Mixedstaffel einen knöchernen Bänderabriss im linken Sprunggelenk zu.

"Es ist ein relativ einfacher Bruch, der vermutlich auch schnell und ohne Operation verheilen wird, aber er bedeutet für mich dennoch das Saisonende", sagte die 21-Jährige, die Ende Januar im ungarischen Debrecen zum dritten Mal nach 2016 und 2018 (1000 m) Bronze bei einer EM gewonnen hatte. "Das ist unglaublich schade, denn sie hat am Donnerstag eine persönliche Rundenbestzeit aufgestellt. Ihr Ausfall hat auch das Team hart getroffen", sagte Bundestrainer Stuart Horsepool.

Seidel schilderte den Hergang so: "Ich bin beim Wechsel stark angeschoben worden und direkt auf den Po gefallen. Danach wollte ich nur schnell aufstehen und weiterlaufen, bin aber eingespickt und habe mich verletzt." Sie wolle am Wochenende trotzdem in der Arena sein und ihr Team anfeuern. "Ich bleibe definitiv nicht zu Hause", sagte Seidel.