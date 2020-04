Köln (SID) - Der russisch-koreanische Shorttrack-Star Wiktor Ahn beendet seine Karriere nach sechs Olympiasiegen. Das verkündete der 34-Jährige am Montag in russischen Medien und führte als Begründung dauerhafte starke Knieschmerzen an. Er sei nicht mehr konkurrenzfähig.

Ahn hatte bei den Olympischen Spielen von Turin 2006 dreimal Gold für Südkorea gewonnen. 2010 in Vancouver fehlte er verletzt, 2014 trat er nach einem Nationenwechsel bei den von Staatsdoping überschatteten Spielen in Sotschi für den Gastgeber Russland an und gewann drei weitere Goldmedaillen.

Ahn wurde 2016 im Report des Sonderermittlers Richard McLaren im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) erwähnt und für die Spiele von Pyeongchang 2018 in seinem Geburtsland Südkorea gesperrt. Dagegen klagte er vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS vergeblich.