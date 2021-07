Tokio (SID) - Der Olympia-Traum von Skateboarder Tyler Edtmayer droht fünf Tage vor der Park-Premiere zu platzen. Der 20-Jährige aus Lenggries brach sich bei einer Trainingssession im olympischen Skatepark den Arm, teilte er via Instagram mit: "Ich weiß nicht, ob ich bei den Spielen skaten kann." Beim Training am Samstag schaute er nur zu.

Edtmayer will am Donnerstag (ab 2.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) beim ersten Park-Wettkampf der Olympia-Geschichte antreten. "Dass mein Sport jetzt dabei ist und ich auch dabei sein kann, ist megacool und richtig überwältigend", hatte Edtmayer vor seiner Abreise nach Tokio dem SID gesagt: "Olympia wird ein Highlight sein, an das man sich immer erinnern wird."

Als Ziel strebte der Weltranglisten-26. bislang eine Top-10-Platzierung an, für das Finale qualifizieren sich nur die besten acht Athleten. "Wenn theoretisch jeder verkacken würde und ich super gut fahre, dann würde ich es schaffen", sagte Edtmayer.

Auch die 14-jährige Lilly Stoephasius steigt in der zweiten Woche in die Bowl. Die Berlinerin ist die jüngste Olympia-Teilnehmerin der deutschen Tokio-Delegation und startet am Mittwoch (ab 2.00 Uhr/ARD und Eurosport) ebenfalls im Park. Diese Disziplin wird in einer Art Swimmingpool mit Hindernissen gefahren und besteht aus spektakulären Flugelementen.