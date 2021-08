Tokio (SID) - Ein gebrochener Arm, wohl keine Chance aufs Finale - doch Skateboarder Tyler Edtmayer lässt sich dadurch nicht von seiner Teilnahme am ersten Park-Wettkampf der Olympia-Geschichte abhalten. "Nicht mitzufahren, kam nicht infrage", sagte der 20-Jährige dem SID vor seinem Wettkampf am Donnerstag (ab 2.00 Uhr MESZ) in Tokio: "Jetzt ist dabei sein doch alles."

Das Ziel sei vor dem Trainingsunfall am Freitag, bei dem er sich den Arm gebrochen hatte, ein Platz unter den besten Zehn gewesen. Das sei jetzt nicht mehr drin, "es beeinträchtigt schon hart. Ich darf auf keinen Fall nochmal drauffallen", sagte Edtmayer, der erklärte, dass er durch die Verletzung "ganz anders auf dem Skateboard" stehe. Einfache Tricks seien nun "relativ schwer".

Es sei "eine bittere Lektion, die man lernen muss", sagte Bundestrainer Jürgen Horrwarth. Sein Schützling könne "nicht mehr verlieren. Er geht schon verwundet an den Start und kann jetzt schauen, dass er einen Run hinlegt. Der muss nicht mal mit hohen Ansprüchen sein, und schon hat er für sich gewonnen."